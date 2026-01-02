Ambiente: El Etna recibió 2026 con una erupción espectacular

"Alrededor de la medianoche del 1 de enero de 2026, los sensores térmicos satelitales comenzaron a medir anomalías de calor cerca del Etna, y por la mañana, las imágenes satelitales mostraron la formación de un nuevo flujo de lava en la parte alta del Valle del Bove, bajo la cresta de Serracozzo", dijo el vulcanólogo Boris Behncke, del Instituto de Vulcanología de Catania, en Sicilia.

"Una fractura eruptiva con varios respiraderos se activó cerca del cono del Monte Simone, testigo de una erupción en 1811-1812", agregó el especialista que describió la formación del respiradero efusivo en el desértico Valle del Bove del Etna, cerca del Monte Simone, a aproximadamente 2100 metros de altura.

De este respiradero emergió un flujo de lava cuyo frente alcanzó una altitud de 1580 metros. "Así comenzó esta silenciosa erupción lateral", añade Boris Behncke en sus redes sociales, "que está alimentando un flujo de lava realmente espectacular, que, visto desde la ladera oriental baja del Etna, parece increíblemente bajo y cercano a los pueblos (que serían Milo y Fornazzo)".

Afortunadamente, por ahora no es así. Desde el frente más avanzado, Fornazzo está a unos 5 km y Milo a 5,5 km, distancias difíciles de superar una vez que un flujo de lava ya ha ascendido río arriba.

El inicio de la erupción, explica el vulcanólogo del INGV-OE en Catania, no fue visto por los residentes del Etna ni por las cámaras, tanto del INGV como privadas, porque el flanco oriental estaba cubierto por una densa capa de nubes.

"Solo al anochecer se evidenció un fuerte resplandor en las imágenes de algunas cámaras web, —incluida la del INGV en Vulcano! Entre la avalancha de fotos y vídeos espectaculares que han inundado las redes sociales durante horas, estas imágenes mías no son precisamente atractivas, pero son las tomadas con la mirada de un vulcanólogo que busca puntos de referencia para determinar si hubo actividad explosiva en los respiraderos: de hecho, al menos dos respiraderos están salpicando, lanzando jirones de lava incandescente a alturas de varias decenas de metros".

"Una vez más —enfatiza Boris Behncke—, el Etna nos sorprendió; el temblor volcánico se desvanecía y las señales de actividad explosiva en los cráteres de la cumbre eran cada vez menos evidentes (salvo algunas nubes de ceniza de los cráteres Bocca Nuova y Noreste durante el día). Este dramático giro de los acontecimientos se produjo tan solo unos días después de los paroxismos en el cráter Noreste el 27 de diciembre... pero qué volcán tan increíble tenemos aquí. (ANSA).