Ambiente: el flujo de lava del Etna sigue activo

Más arriba, entre 1600 y 1400 metros, se observan flujos superpuestos adicionales. El temblor volcánico, que señala la energía del magma que asciende por los conductos internos del Etna, ha alcanzado niveles altos.

Debido a la densa capa de nubes, las cámaras de vigilancia no pueden observar el área de la cumbre del volcán, pero el personal del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Observatorio Etneano, en Catania, ha escuchado explosiones atribuibles a la actividad explosiva en los cráteres.

No se han observado cambios en la red GNSS de alta frecuencia. La alerta volcánica de aviación, Vona, permanece naranja, el tercer nivel de alerta en una escala de cuatro, pero la actividad actual del Etna no afecta las operaciones del Aeropuerto Internacional Vincenzo Bellini de Catania (ANSA).