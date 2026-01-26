Ambiente: el fuego forestal avanza en el sur de Argentina

En la provincia de Chubut, las autoridades confirmaron que se reactivaron tres focos de incendios forestales tras varios días de actividad intensa, especialmente en el Parque Nacional Los Alerces, en Villa Lago Rivadavia y en la zona de Cholila. El fuego, impulsado por ráfagas de viento de más de 50 km/h y por altas temperaturas, dificulta el trabajo de brigadistas y bomberos que combaten las llamas desde hace semanas.

La coordinadora del comité contra incendios en el Parque Nacional, Laura Mirantes, advirtió que la situación es "muy complicada" y que los equipos enfrentan focos activos en distintos puntos del frente ígneo.

Hasta el momento se estima que más de 35.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en esa provincia, y la amenaza de que las llamas avancen hacia zonas pobladas como Esquel sigue latente. Brigadistas, bomberos voluntarios y personal especializado trabajan contrarreloj, con apoyo aéreo y terrestre, para contener el avance descontrolado de las llamas.

Las condiciones climáticas adversas —calor extremo y viento cambiante— son las principales causas del resurgimiento de los incendios y de los focos secundarios, lo que dificulta el combate sostenido. Varias regiones de la Patagonia han registrado incendios recurrentes desde hace semanas, con focos activos y bajo vigilancia constante.

A raíz de este panorama, el Gobierno nacional busca impulsar cambios en el Código Penal argentino para afrontar con mayor dureza a quienes incendien intencionalmente.

La prensa reporta que un proyecto de reforma del Código Penal, promovido por el presidente Javier Milei, contempla endurecer las penas por delitos de incendio intencional, en especial los que afecten bosques y áreas naturales.

El texto aún está en elaboración y será tratado durante el período legislativo ordinario, tras haber sido postergado desde las sesiones extraordinarias para permitir un mayor debate. La iniciativa elevaría las condenas por incendios causados adrede, con el objetivo de que estas penas sean no excarcelables y disuasivas.

Se discute incorporar la figura de "ecocidio" al Código Penal. Algunas voces del oficialismo han expresado reparos a su inclusión, prefiriendo concentrarse en sancionar conductas específicas relacionadas con incendios. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que "prender fuego no es un accidente, es un delito", subrayando la necesidad de imponer penas más severas a quienes provoquen incendios intencionalmente. (ANSA).