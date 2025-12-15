Ambiente: Esmog en Nueva Delhi, paralizan obras

Se prohibió la entrada de camiones diésel a toda la ciudad, se suspendieron todas las actividades de construcción y se ordenó a las escuelas que adoptaran la enseñanza online.

El Tribunal Supremo emitió una circular informando que, hasta nuevo aviso, los ciudadanos y los abogados deben asistir a las audiencias exclusivamente en línea. Las mismas medidas se aplican a todos los empleados de oficinas públicas y privadas que trabajarán desde casa.

El deterioro en las últimas horas ha llevado el ICA, el índice que mide la concentración de partículas contaminantes en el aire, a un promedio de 471 al mediodía, hora local, en las 37 estaciones de monitoreo de la megaciudad.

Según la Comisión, el pico se debe a la fuerte presencia de humedad en el aire y al cambio de dirección del viento, que dificulta la dispersión de contaminantes y, al mismo tiempo, favorece la niebla. (ANSA).