Ambiente: Esmog en Nueva Delhi, paralizan obras
Medidas drásticas en marcha después de los picos de contaminación
- 1 minuto de lectura'
Se prohibió la entrada de camiones diésel a toda la ciudad, se suspendieron todas las actividades de construcción y se ordenó a las escuelas que adoptaran la enseñanza online.
El Tribunal Supremo emitió una circular informando que, hasta nuevo aviso, los ciudadanos y los abogados deben asistir a las audiencias exclusivamente en línea. Las mismas medidas se aplican a todos los empleados de oficinas públicas y privadas que trabajarán desde casa.
El deterioro en las últimas horas ha llevado el ICA, el índice que mide la concentración de partículas contaminantes en el aire, a un promedio de 471 al mediodía, hora local, en las 37 estaciones de monitoreo de la megaciudad.
Según la Comisión, el pico se debe a la fuerte presencia de humedad en el aire y al cambio de dirección del viento, que dificulta la dispersión de contaminantes y, al mismo tiempo, favorece la niebla. (ANSA).
