Ambiente: espectacular erupción del Etna, pero "no hay peligro"

Partiendo de un respiradero efusivo a 2.100 metros en el desértico Valle del Bove, el flujo lo atravesó rápidamente, ayudado por la pronunciada pendiente, alcanzando una altitud de 1.580 metros en tan solo unas horas. Hoy, permanece aproximadamente 150 metros más bajo, con un frente de lava de 200 metros de ancho y siete metros de alto.

Mientras tanto, persiste una débil actividad estromboliana en el cráter Voragine, con ligeras emisiones de ceniza que se dispersan rápidamente por la zona de la cumbre.

"Una vez más, el Etna nos sorprendió", afirma Boris Behncke, vulcanólogo del Observatorio del Etna del INGV (Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia) en Catania, quien, en una publicación de Facebook, lo describe como "un giro dramático de los acontecimientos" y un "volcán increíble".

El experto revela que "no se pudo ver el inicio de la erupción porque el flanco oriental estaba envuelto en una densa capa de nubes" y que "solo al anochecer se observó un fuerte resplandor en las imágenes de algunas cámaras web, incluida la del INGV sobre el volcán".

Una erupción espectacular, monitoreada de cerca por el INGV y el Departamento Nacional de Protección Civil, que literalmente "explotó" en las redes sociales, en parte gracias a las imágenes del flujo de lava rojo brillante que emergía de la blanca nieve que cubría el Etna.

Esto, al "comprimir" imágenes y vídeos, hace que parezca estar cerca de zonas residenciales. Pero no es así, ya que el escenario eruptivo se sitúa actualmente en una zona remota y desértica: "Parece increíblemente bajo y cercano a los pueblos", explica Behnck, "pero afortunadamente, por ahora, no es así.

Desde el frente más avanzado, Fornazzo está a unos 5 km y Milo a 5,5 km, distancias difíciles de superar una vez que un flujo de lava ya ha recorrido cierta distancia río arriba". Una simulación del Observatorio del Etna del INGV predice que "si la tasa de efusión se mantiene constante, el flujo de lava permanecerá confinado dentro del Valle del Bove, de aspecto desértico".

Y si bien, por ahora, la colada de lava no ha generado ninguna alarma directa, sí hay una indirecta, como también especifica Salvo Cocina, jefe del departamento regional de Protección Civil de Sicilia: "Por el momento, no hay riesgos de impacto directo en zonas residenciales ni infraestructuras", pero sí existen "importantes riesgos potenciales relacionados con la afluencia de visitantes, con posibles repercusiones en el tráfico y el tránsito de vehículos de emergencia, así como riesgos de seguridad para excursionistas mal equipados que intenten acercarse al frente de lava".

Por esta razón, el primer municipio del Etna, Milo, ya ha adoptado ordenanzas que regulan y prohíben el acceso al volcán, y otros se preparan para hacerlo. La actividad del volcán no afecta actualmente al aeropuerto de Catania, que se ha mantenido a pleno rendimiento.

Mientras tanto, los temblores volcánicos, que comenzaron a última hora de la tarde, muestran indicios de un ligero aumento en los valores promedio, antes de volver a descender, con el Etna listo para sorprender una vez más. (ANSA).