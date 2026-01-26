Ambiente: Estalla la polémica en la isla griega de Milos por un megahotel

La disputa se centra en la construcción de un enorme complejo hotelero de cinco estrellas en la zona de Mytakas, cerca de la famosa playa de Sarakiniko, conocida por sus rocas volcánicas blancas.

Según la emisora privada Skai, el municipio de Milos ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado, el tribunal administrativo más importante de Grecia, cuestionando la legalidad del proyecto. Aunque el caso está pendiente y la audiencia se ha pospuesto, las obras de construcción han continuado, según informa la emisora griega.

Se espera que el complejo hotelero aumente el número de suites existentes de 30 a 171, añadiendo también piscinas.

Según Skai, la ampliación del complejo hotelero se está llevando a cabo en una zona protegida que no está incluida en el plan urbanístico de la isla. "Hemos recurrido al Consejo de Estado, solicitado la intervención de la Autoridad de Transparencia y contactado con los ministerios y autoridades pertinentes, pero nadie hace nada", declaró a Protothema el alcalde de Milos, Manolis Mikelis. Añadió que los edificios en construcción se extienden a poca distancia de la costa.

En los últimos dos años, la isla de Milos, un popular destino turístico griego, ha experimentado un drástico aumento en la construcción para ampliar el número de camas disponibles, lo que ha suscitado preocupación entre algunos residentes y grupos ambientalistas. (ANSA).