Ambiente: febrero de 2026, el quinto más cálido de la historia

Las temperaturas globales el mes pasado fueron 1,49 °C más altas que las de la era preindustrial, el período de 1850 a 1900, antes de que el uso generalizado de combustibles fósiles provocara el cambio climático.

La temperatura y las precipitaciones variaron considerablemente en toda Europa. El promedio europeo se situó entre los tres más fríos de los últimos 14 años, con -0,07 °C.

Sin embargo, Europa occidental, meridional y sudoriental registró temperaturas superiores a la media, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus.

Se registraron condiciones más frías en el noroeste de Rusia, los países bálticos, Finlandia y los países escandinavos vecinos.

"Las condiciones húmedas y secas en todo el continente mostraron un marcado contraste: gran parte de Europa occidental y meridional presentó temperaturas más húmedas que la media, mientras que el resto del continente presentó temperaturas más secas que la media", señala el informe.

Estados Unidos, el noreste de Canadá, Oriente Medio, Asia central y la Antártida oriental experimentaron temperaturas superiores a la media. (ANSA).