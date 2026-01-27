Ambiente: Incendios en Argentina, llamas descontroladas en Los Alerces

Las altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento mantienen los focos ígneos fuera de control, lo que obligó a redistribuir personal en el terreno para priorizar la protección de áreas con viviendas y de ranuras boscosas críticas, detallaron las autoridades regionales.

El Gobierno del Chubut coordina el operativo, que ya supera los 500 brigadistas y bomberos voluntarios, y suma recursos logísticos como autobombas, topadoras y medios aéreos, con apoyo de cuadrillas de San Juan, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Río Negro, además de unidades chilenas que llegarán para reforzar las tareas.

La localidad de Villa Lago Rivadavia y el sector de Los Murmullos siguen siendo puntos neurálgicos del fuego, donde las cuadrillas trabajan para circunscribir los focos activos con líneas cortafuegos y equipos de agua.

En paralelo, vecinos de distintos pueblos cordilleranos viven una situación dramática por la cercanía de las llamas y el avance impredecible del fuego. La localidad de Cholila quedó casi rodeada por incendios, mientras el comportamiento del fuego se mantiene errático debido al clima y la topografía locales, lo que genera desesperación entre los pobladores.

Brigadistas que operan en la zona continúan bajo presión en sectores críticos como Villa Lago Rivadavia y Cholila, con el avance de las llamas, que ya arrasaron miles de hectáreas de bosque nativo, y mantienen el acceso a Esquel bajo amenaza constante.

La complejidad del incendio y las condiciones atmosféricas adversas han llevado a las autoridades a intensificar el trabajo conjunto entre las provincias argentinas y chilenas para evitar que el fuego se propague aún más y cause mayores daños a comunidades, bosques y áreas turísticas.

Más actualizaciones se esperan a lo largo del día, conforme avance el combate contra el fuego y se evalúe el impacto de las condiciones climáticas en los diferentes frentes.

