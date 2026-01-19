Ambiente: Incendios en Chile, 19 fallecidos y más de 1500 damnificados

A primera hora de la mañana el presidente Gabriel Boric informó a través de su cuenta en X que "el desempeño de la noche fue mejor que lo proyectado; sin embargo, las condiciones climáticas durante el día no serán buenas", advirtió ante la posibilidad de reactivación de focos, que durante este fin de semana devastaron las regiones del Ñuble y Bío Bío y que se mantienen en alerta roja y bajo Estado de Catástrofe.

Las viviendas destruidas superan las 325 y hay otras 1.140 en evaluación. De acuerdo a cifras precisadas por la Corporación Nacional Forestal, Conaf, los incendios han arrasado 20.000 hectáreas.

El ministro del Interior Álvaro Elizalde informó que hay 77 aeronaves dispuestas para el combate del fuego. "Los vuelos se realizan cuando existen condiciones favorables y que pueda tener impacto efectivo dentro del incendio", señaló.

Respecto de personas afectadas, indicó que debido a que hay incendios activos, hay zonas a las cuales aún no se ha podido entrar y, por lo tanto, "el número de personas afectadas en las estadísticas va a aumentar".

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, reconoció el esfuerzo realizado por las policías (872 Carabineros y 167 detectives de la PDI) y las Fuerzas Armadas (3.210 efectivos) y "especialmente las brigadas forestales que están combatiendo estos incendios, que también estuvieron trabajando intensamente durante la noche".

Informó que el toque de queda implementado anoche produjo efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones y no se reportaron "saqueos o situaciones similares a las que ocurrieron anteanoche con relación a estos hechos".

Ante la preocupación por el riesgo de los reos de la cárcel El Manzano de Concepción ante el avance del fuego, precisó que la situación está en constante monitoreo y que "los protocolos de traslado se encuentran listos, incluyendo etapas de evacuación en el evento en que esta procediera", como también los lugares de destino.

En tanto, la televisión chilena sigue las penosas tareas de los poblados afectados que inician las tareas de despeje y retiro de materiales siniestrados, en medio de particulares que llegan con ayuda y colaboración en alimentos para las víctimas humanas y animales. (ANSA).