Ambiente: Incendios forestales azotan cinco regiones en Chile

Así lo informó hoy la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que detalló el estado de los principales focos de incendio que se combaten en el país.

Las regiones impactadas incluyen Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins en la zona central, así como Ñuble y Biobío en el sur.

El foco más crítico se encuentra a pocos kilómetros de Santiago, en la provincia de Melipilla, donde fueron devastadas más de 2.500 hectáreas, generando nubes de humo que alcanzaron la capital chilena.

Para combatir el fuego, se han desplegado seis brigadas de Conaf y dos brigadas del Ejército.

La alerta roja también se mantiene activa en Santo Domingo, en la región de Valparaíso, donde se han quemado 200 hectáreas, siendo controlado por 11 brigadas y cuatro helicópteros.

Otros incendios continúan en Litueche, O'Higgins, donde 342 hectáreas están afectadas, y en la comuna de Los Ángeles, con 80 hectáreas en llamas.

El presidente Gabriel Boric hizo un llamado urgente a la población a ser responsable en la prevención de incendios, advirtiendo que "este año hemos registrado más incendios que en los últimos años".

En su declaración, enfatizó que "la mayoría de los incendios en Chile son causados por humanos, muchos de ellos por negligencia y otros intencionales. Cuando digo que son por causa humana, significa que quienes los provocan pueden convertirse en asesinos". (ANSA).