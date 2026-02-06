Ambiente: Italia, con récord de áreas marítimas protegidas

Estas son algunas de las conclusiones del informe "Un Mar", elaborado por la Fundación Symbola y la Fundación Música para Roma, y presentado durante la presentación del festival homónimo, que se inaugura el 11 de febrero en el Auditorio Parco della Musica.

Italia lidera el Mediterráneo en la protección de la biodiversidad marina.

En cuanto a los principales tipos de áreas reconocidas, Italia está a la cabeza por el número de áreas marinas protegidas con 284 sitios, que protegen una superficie de más de 21.720 km², con resultados significativos para los hábitats y las especies.

Entre 1926 y 2025, el mar italiano registró un aumento de temperatura de 1,9 °C: el segundo valor más alto entre los mares que rodean a los países de la Unión Europea.

Pero, además, Italia es el principal exportador de navegación recreativa, con US$4.300 millones, una facturación total de US$8.600 millones y más de 31.000 empleados, 168.000 si se considera toda la cadena de suministro.

En el sector pesquero, la flota es la mayor de Europa, con 12.280 buques. Sus puertos gestionan más de 488 millones de toneladas de mercancías, y en Europa, Italia es líder en transporte marítimo de corta distancia con 302 millones de toneladas.

El puerto de Reggio Calabria ocupó el primer puesto en la UE en 2024 en número de escalas de buques (tanto de mercancías como de pasajeros).

En las costas, el turismo sigue siendo una importante plataforma económica y social: Italia concentra casi 250 millones de pernoctaciones en destinos costeros y el 38% de los alojamientos turísticos que operan en las zonas costeras europeas. Con más de 93 millones de pasajeros que embarcan y desembarcan en los puertos italianos, Italia es líder en Europa.

El Museo Gálata de Génova es el museo marítimo más grande de Europa; en general, Italia ocupa el tercer lugar en Europa en cuanto a número de museos marítimos. (ANSA).