Ambiente: La UE restringe los sobres de kétchup y mayonesa

El bloque se prepara para prohibir definitivamente los envases de plástico desechables con la aplicación en los 27 países de la UE del Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases, publicado en el Diario Oficial de la UE el 22 de enero de este año, en vigencia a partir del 12 de agosto de este año

Las medidas restrictivas reales comenzarán el 1 de enero de 2030, fecha en la que se prohibirá a los operadores económicos comercializar ciertos tipos de envases de un solo uso, incluidos los sobres utilizados para condimentos, conservas, salsas, cremas para café, azúcar y especias, que se encuentran fácilmente en bares y restaurantes. Un verdadero impacto en ciertas industrias

La prohibición también se aplicará a las botellas de champú y las cremas de manos y cuerpo utilizadas en hoteles, así como a las bolsas de plástico para frutas y verduras frescas pre-envasadas con un peso inferior a 1,5 kg, a los envases de alimentos y bebidas que se llenan y consumen en bares y restaurantes, y a las maletas retractiladas en los aeropuertos

En general, el nuevo reglamento establece una serie de objetivos de reducción de envases (5% para 2030, 10% para 2035 y 15% para 2040) y exige a los países de la UE que reduzcan la cantidad de residuos de envases de plástico

El motivo central de la norma reside en la urgencia de reducir la generación de residuos plásticos y de papel a gran escala. La Comisión Europea ha señalado que más del 36% de los residuos urbanos en la UE provienen de envases, según datos de Eurostat

Solo en 2021, estos envases generaron 84 millones de toneladas de basura, de las cuales un 20% correspondía al plástico

La prohibición afecta tanto al consumo en sala como a los servicios de comida in situ. Bares, restaurantes, cafeterías y hoteles no podrán ofrecer sobres individuales de aderezos de un solo uso cuando el consumo sea dentro del local

Productos como sal, azúcar, mantequilla, leche para café, vinagre, aceites y diversas salsas quedarán incluidos, y la lista podrá ampliarse a otros condimentos similares según la evolución normativa

Jessika Roswall, Comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, declaró: "La competitividad y la resiliencia de Europa dependen de la eficiencia con la que utilicemos nuestros recursos. Con las medidas de hoy, estamos dando pasos concretos para ayudar al sector del reciclaje de plásticos en Europa, que atraviesa dificultades, y para construir un auténtico mercado único de materiales circulares". (ANSA)