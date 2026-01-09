Ambiente: las temperaturas oceánicas alcanzaron un nuevo récord en 2025

El aumento de calor fue de 23 billones de Joules (la unidad de energía, trabajo y calor en el Sistema Internacional), equivalente a la energía consumida por la economía mundial en 37 años.

El análisis, publicado en la revista Advances in Atmospheric Sciences, contó con la participación del Instituto de Ciencias Marinas del Consejo Nacional de Investigación de Roma y del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Bolonia.

Los datos analizados por investigadores de 31 instituciones de todo el mundo, dirigidos por Yuying Pan y Lijing Cheng, del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias, confirman que el contenido de calor de los océanos continúa aumentando de forma constante, con nuevos niveles récord alcanzados en cada uno de los últimos nueve años.

Sin embargo, este calentamiento no se produce de manera uniforme: las zonas que se calientan con mayor rapidez son el Atlántico Sur, el Pacífico Norte, el océano Antártico y los trópicos.

El calor almacenado por los océanos es importante porque constituye uno de los mejores indicadores del cambio climático a largo plazo. Las aguas globales absorben más del 90% del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero, lo que las convierte en la principal reserva de calor del sistema climático.

Además, el aumento de la temperatura oceánica también provoca el aumento del nivel del mar a nivel global y, al incrementar el calor y la humedad en la atmósfera, intensifica y prolonga las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos.

Sin embargo, la temperatura media anual de la superficie del mar será ligeramente inferior en 2025 a la de los dos años anteriores, debido principalmente a la transición de El Niño, un fenómeno que provoca un calentamiento significativo de las aguas superficiales del océano Pacífico Central y Sur, a La Niña, que se caracteriza por el enfriamiento de dichas zonas.

Las temperaturas de la superficie del mar son especialmente importantes porque influyen en el clima global: el aumento de las temperaturas favorece la intensificación de las lluvias, los ciclones tropicales y las inundaciones. (ANSA).