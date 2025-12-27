Ambiente: Los glaciares alpinos en grave riesgo

Este porcentaje podría disminuir aún más con mayores aumentos de temperatura: con un aumento de 2,7 grados, el 3%, o aproximadamente 110, podrían sobrevivir, mientras que con un aumento de 4 grados, solo el 1%, o aproximadamente 20 en total, indica un estudio publicado en la revista Nature Climate Change y dirigido por Lander Van Tricht, del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH).

Los glaciares alpinos ya están retrocediendo a un ritmo alarmante, perdiendo décadas de masa en pocos años. Impacto del Calentamiento: Veranos cálidos y largos han acelerado la pérdida de hielo, a pesar de nevadas invernales.

Los resultados muestran que las regiones más vulnerables son aquellas con numerosos glaciares pequeños o las ubicadas más cerca del ecuador: los Alpes, la región del Cáucaso y las Montañas Rocosas de Norteamérica, así como partes de los Andes y las cordilleras africanas. "En estas regiones se proyecta que más de la mitad de los glaciares desaparecerán en los próximos 10 a 20 años", afirma Van Tricht.

Los investigadores desarrollaron proyecciones considerando diversos escenarios climáticos. A nivel mundial, un aumento de 1,5 grados dejaría aproximadamente 100.000 glaciares para finales de siglo, mientras que un aumento de 4 grados dejaría solo 18.000, aproximadamente una décima parte.

Los autores del estudio también intentaron determinar con precisión el "pico de extinción de glaciares", el punto en el que el número de glaciares que desaparecen en un solo año podría alcanzar su máximo: en el mejor escenario, con un aumento de 1,5 grados Celsius, el pico se produciría alrededor de 2041, cuando 2000 glaciares podrían desaparecer en un año.

Sin embargo, con un aumento de 4 grados Celsius, el pico se desplazaría a 2055, pero el número de glaciares que desaparecerían en 365 días alcanzaría los cuatro mil. (ANSA).