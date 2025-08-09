Ambiente: Los leones se redujeron a la mitad en 25 años

Sin embargo, existen excepciones virtuosas, como el león indio, con su creciente presencia y, según WWF, un ejemplo virtuoso de coexistencia. En general, explica la asociación, el futuro de los leones se ve amenazado por la explotación humana de su hábitat y los inevitables conflictos resultantes: la caza furtiva, la disminución de presas y el comercio ilegal.

El león africano (Panthera leo), como depredador superior, se considera una especie paraguas, lo que significa que su presencia genera una serie de efectos positivos para muchas otras especies, incluidos los humanos.

Su presencia también es un indicador del estado de conservación del hábitat. La falta de acción reguladora del león puede, a su vez, tener consecuencias directas para la vegetación y la propagación de enfermedades.

Esta degradación puede reducir la capacidad de los ecosistemas para proporcionar agua, alimento y mucho más. El declive de los leones en Kenia ha suscitado preocupación por su salud genética y su supervivencia a largo plazo.

El estudio enfatiza la importancia de considerar la historia poblacional en la gestión futura, recomendando el mantenimiento del hábitat y esfuerzos de restauración genética para asegurar la viabilidad a largo plazo de la especie.

Los leones asiáticos han aumentado en número y distribución en la India, lo que representa un raro ejemplo de coexistencia entre humanos y grandes carnívoros. Un estudio de 2025 analizó datos de 2012 a 2017 sobre conflictos entre humanos y leones y entrevistó a 1434 personas en 277 aldeas.

El número de aldeas con ataques de ganado aumentó un 9,6% anual y las matanzas de ganado un 15%, lo que indica una creciente densidad de leones. Los ataques a humanos, aproximadamente 21 al año, se mantienen estables. Estos ataques están relacionados con la depredación del ganado y la proximidad a zonas turísticas y hábitats de leones.

La intolerancia hacia los leones se relaciona con pérdidas económicas (49,8%) y miedo (43,9%). Sin embargo, la mayoría de los encuestados (61%) son tolerantes con la especie gracias a factores socioculturales, la protección legal, la compensación gubernamental y la conciliación.

"El aspecto económico parece ser la clave para asegurar la coexistencia futura: el turismo basado en la observación de leones en libertad podría fortalecer esta coexistencia, promoviendo la conservación sostenible mediante enfoques participativos que beneficien a las comunidades locales", sostiene WWF. (ANSA).