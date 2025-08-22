Ambiente: Lula da Silva invita a Trump a la COP30
No obstante la crisis por los aranceles.
- 1 minuto de lectura'
“Envié una carta personal al presidente Trump; fue invitado a la COP, y cada presidente recibirá una carta con mi firma, no un correo electrónico, lo que demuestra que nos tomamos esta reunión en serio”, declaró el líder brasileño.
Sin embargo, Lula afirmó que para combatir el cambio climático es necesario actuar de acuerdo con los principios del multilateralismo, criticando así la postura de la Casa Blanca.
“Es importante tener una gobernanza global. No se puede hacer lo que hace el presidente estadounidense, tomando decisiones solo, sin considerar a las Naciones Unidas, sin considerar nada”, dijo Lula en la Cumbre de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA), que se celebra actualmente en Bogotá, Colombia. (ANSA).
Otras noticias de Lula da Silva
- 1
Los negocios de la Suizo Argentina | La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos
- 2
Caso Discapacidad: sin control sobre Spagnuolo, el Gobierno vive horas de incertidumbre y sigue a la causa judicial
- 3
Un Porsche chocó contra tres camiones frente al Monumental y terminó incrustado bajo uno de los vehículos
- 4
A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto