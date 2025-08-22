LA NACION

Ambiente: Lula da Silva invita a Trump a la COP30

No obstante la crisis por los aranceles.

Presidente de Brasil
“Envié una carta personal al presidente Trump; fue invitado a la COP, y cada presidente recibirá una carta con mi firma, no un correo electrónico, lo que demuestra que nos tomamos esta reunión en serio”, declaró el líder brasileño.

Sin embargo, Lula afirmó que para combatir el cambio climático es necesario actuar de acuerdo con los principios del multilateralismo, criticando así la postura de la Casa Blanca.

“Es importante tener una gobernanza global. No se puede hacer lo que hace el presidente estadounidense, tomando decisiones solo, sin considerar a las Naciones Unidas, sin considerar nada”, dijo Lula en la Cumbre de Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA), que se celebra actualmente en Bogotá, Colombia. (ANSA).

