Ambiente: Megaincendios en Chile, capturan a un pirómano

El supuesto pirómano fue detenido en los alrededores del pueblo, en la región del Biobío, tras las alertas de los vecinos sobre un grupo de individuos que fueron vistos encendiendo fuego en el sector, durante el toque de queda que rige en la zona.

Los efectivos policiales concurrieron al llamado y lograron detener a uno de ellos, que fue sorprendido portando un encendedor y un bastón retráctil. Además, portaba cocaína base.

El Ministro Público lleva adelante las pesquisas para determinar el origen de las llamas en las decenas de incendios, ante la sospecha de acciones concertadas y simultáneas detectadas.

El gobierno informó que desde diciembre pasado ya han sido detenidas 111 personas acusadas de causar incendios y que arriesgan penas que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel.

La emergencia por los incendios forestales sigue azotando las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, y aún siguen activos 19 focos de fuego, consumiendo más de 40.000 hectáreas de bosque desde sus inicios, según reportó este jueves la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Más de 90 aeronaves, cinco mil brigadistas y cientos de bomberos que se trasladaron desde otras regiones, están combatiendo las llamas.

El Gobierno informó hoy que el número de víctimas fatales aumentó a 21, tras ser hallados los restos de una persona en la localidad de Lirquén, mientras que los lesionados llegan a 305 y los damnificados a más de 20.000.

Además, se han contabilizado 878 viviendas destruidas por las llamas.

En ese escenario arribó esta mañana un grupo de 145 brigadistas mexicanos, en una operación coordinada por la Cancillería y ejecutada por la Fuerza Aérea chilena, que trasladó al contingente en avión desde Guadalajara.

Se trata de personal especializado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, que permanecerá por lo menos 20 días en el país y se desplegará en los múltiples focos de incendio activos.

El presidente chileno Gabriel Boric agradeció la cooperación y en su cuenta en X escribió a su par mexicana, Claudia Sheinbaum: "Llegaron los brigadistas desde México!

Muchas gracias @Claudiashein". La mandataria respondió hoy en conferencia de prensa: "siempre México va a ser solidario", al comentar el envío.

Por otra parte, desde el Ministerio de Agricultura chileno se informó que el daño económico preliminar en las regiones de Ñuble y Biobío llegaría a unos 120 millones de dólares, considerando tanto la afectación por uso de suelo como las pérdidas en frutales.

Las principales plantaciones agrícolas de la zona afectadas corresponden a manzanas, seguidas por arándanos, frambuesas y cerezos. (ANSA).