Ambiente: Milei quiere cambiar la ley de glaciares

El comunicado señala que la iniciativa responde a las solicitudes de las provincias participantes en la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan).

Sin embargo, no menciona las provincias de la Patagonia, donde se encuentran los principales glaciares del país, reconocidos mundialmente por su belleza, como el Perito Moreno y el Spegazzini.

"Esta reforma propone reglas claras: protege los glaciares que cumplen una función hídrica eficaz, fortalece las normas ambientales existentes y elimina la discrecionalidad que, con pretextos ideológicos, ha obstaculizado el desarrollo económico del país", se lee en el comunicado publicado en redes sociales.

El proyecto tiene como objetivo "fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una efectiva coordinación con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones". (ANSA).