Ambiente: "Mini tsunami" en la costa argentina, 1 muerto y varios heridos

Según testigos, luego de un inusual retiro del mar, con temperaturas de casi 40 grados, se produjo una crecida de cinco metros de las aguas en localidades como Mar Chiquita, Santa Clara del Mar e inclusive Mar del Plata, el principal balneario del país.

La víctima fatal murió al impactar violentamente contra rocas tras ser arrastrado por las aguas.

Quienes estaban en el agua debieron ayudarse mutuamente para no ser succionados, mientras que en la arena los veraneantes sujetaron a sus mascotas para evitar que el mar se las llevara.

El evento, que abarcó al menos 40 kilómetros de costa, dejó además un saldo de 35 heridos y un hombre internado tras sufrir un infarto durante el incidente. (ANSA).