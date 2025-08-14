Ambiente: Prisión por matar un yaguareté en Argentina

Es la primera vez que un caso de caza furtiva de esta especie —el felino más grande de Sudamérica y en peligro de extinción— llega a un tribunal oral en la Argentina. El hecho ocurrió en julio del año pasado, pero fue difundido hoy por la prensa.

Según un comunicado de Greenpeace, los condenados admitieron su responsabilidad en el delito y fueron identificados como Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León, Claudio Hugo Cisneros y Máximo Cisneros.

La pena, de cumplimiento efectivo, se dictó en el marco de un proceso que buscó visibilizar el impacto de la caza ilegal sobre una especie en peligro de extinción.

El yaguareté, que cuenta con protección legal como Monumento Natural Provincial en Formosa desde 2018 y como Monumento Natural Nacional desde 2001, enfrenta una población reducida a unos 250 ejemplares en todo el país. (ANSA).