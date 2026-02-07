Ambiente: rara medusa gigante fantasma en aguas patagónicas

La expedición, que viajó a Tierra del Fuego, partió a bordo del buque de investigación Falkor y exploró toda la plataforma continental del país entre diciembre y enero.

El ejemplar en cuestión, una Stygiomedusa gigantea, fue identificado a una profundidad de 250 metros. Su campana puede alcanzar un diámetro de hasta un metro y sus cuatro brazos pueden extenderse hasta 10 metros de largo.

"No esperábamos encontrar este nivel de biodiversidad en las profundidades marinas argentinas", declaró la líder de la expedición, María Emilia Bravo.

"Recopilamos una cantidad sin precedentes de muestras químicas, físicas y biológicas que se utilizarán para comprender las conexiones en nuestras aguas durante años", afirmó Melisa Fernández Severini, del Instituto Argentino de Oceanografía y el Conicet. Y acotó: "Estas muestras representan una oportunidad única para comprender no solo lo extraordinarios que son estos ecosistemas extremos, sino también lo vulnerables que pueden ser".

El equipo tenía como objetivo localizar filtraciones frías, entornos abisales donde el metano y otras sustancias químicas liberadas del lecho marino sirven como fuente de energía para los microbios, que proporcionan sustento a animales como almejas, mejillones y gusanos tubícolas.

"Con cada expedición a las profundidades marinas, descubrimos que el océano está lleno de vida, tanto como en tierra, y quizás más, ya que contiene el 98% del espacio vital de este planeta", afirmó la directora ejecutiva del Instituto Oceanográfico Schmidt, Jyotika Virmani. "Hemos tenido el privilegio de trabajar con científicos destacados en tres expediciones en aguas argentinas y esperamos ver cómo sus investigaciones continúan avanzando, generando nuevos conocimientos e inspiración", añadió. (ANSA).