Ambiente: Santiago reduce su ruido urbano con buses eléctricos

De acuerdo al Segundo Informe de Electromovilidad informado este lunes, la energía acústica del principal eje vial capitalino, la Alameda, disminuyó un 64% de decibeles en comparación al registrado en 2019 y un 44% menos que el de 2023.

Pero también en sectores más periféricos donde la cobertura ha ido llegando más tarde.

Actualmente, Santiago tiene más de 3800 buses eléctricos y en marzo próximo superarán los 4400, "lo que nos sigue posicionando como la ciudad del mundo, fuera de China, con más buses eléctricos", apuntó el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

La electromovilidad ha permitido, además, un ahorro de más de US$69 millones anuales, ya que los buses eléctricos hoy valen menos del 50% de lo que valían en 2017.

El ministerio del Medio Ambiente destacó que la disminución del ruido está en directa relación con el incremento de buses eléctricos en el sistema RED, que en 2019 representaban el 12% del total y que en 2025 superan el 54%.

"La contaminación acústica tiene efectos en la salud y en la calidad del sueño. Reducir el ruido en la ciudad significa más bienestar para quienes viven en ciudades", señaló la ministra de la cartera, Maisa Rojas.

Además, los buses eléctricos han permitido disminuir un 75% el material particulado de las emisiones contaminantes. Hoy en Santiago solo el 3% de ellas provienen del transporte público urbano.

La ministra Rojas enfatizó que el avance en la electromovilidad es parte de políticas públicas asociadas a la ley marco de cambio climático, que buscan "bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y de esa manera contribuir a disminuir las causas del cambio climático". (ANSA).