Ambiente: Satélites UE detectan los mayores fuegos en 20 años en la Patagonia

En lo concerniente a Chile -se lee en un boletín del CAMS- "la intensidad del incendio -que entre el 18 y el 23 de enero mató a 21 personas y obligó a la evacuación de unas 50.000 en las regiones de Ñuble y Bio-Bío, 500 kilómetros al sur de Santiago- mostró valores radioactivos excepcionalmente elevados" con la destrucción de alrededor más de 40.000 hectáreas de bosques.

En cuanto a la situación en Argentina, donde graves incendios afectaron especialmente el área protegida del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, con un estimado de 32.000 hectáreas quemadas, "los datos del CAMS confirman la mayor intensidad y emisiones de incendios forestales desde al menos 2003".

El déficit de lluvias, que afecta la región desde hace unos 15 años, junto a las altas temperaturas y los fuertes vientos, generó un cóctel peligroso que facilitó la expansión del fuego.

Según el comunicado oficial, "los datos de CAMS muestran un aumento de actividad a principios de mes, coincidiendo con el período más intenso de los incendios en la Patagonia".

Además, hacia el cierre de enero, las condiciones extremas del clima favorecieron el incremento de los focos y elevaron los niveles de emisiones en toda la región.

En los últimos meses, más de 230.000 hectáreas se convirtieron en humo en cinco provincias de la Patagonia argentina, y el gobierno de Javier Milei declaró el jueves el estado de emergencia en toda la región.

El día que el gobierno argentino prorrogó el estado de emergencia por un año debido a los incendios que asolan la Patagonia desde hace semanas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al gobierno nacional de "abandonar deliberadamente" las regiones afectadas.

En un mensaje publicado en la red social X, el líder peronista (centro-izquierda) afirmó que "la suspensión de los fondos federales destinados a la lucha contra los incendios" demuestra una actitud de indiferencia hacia las comunidades locales, instando al gobierno central a "asumir sus responsabilidades".

Milei bajó 78% los fondos para el combate de los incendios.

Así lo establece el Presupuesto 2026. Además, el gobierno argentino subejecutó en 2025 las partidas para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y quiere derogar la ley, según describió el portal La Política Online.

Unas horas antes de las declaraciones de Kicillof, el gobierno nacional publicó el decreto que declara las zonas afectadas como zona de desastre. La medida, adoptada tras la presión de los gobernadores regionales, también prevé la asignación de aproximadamente US$58 millones a los bomberos voluntarios para la compra de medios y equipos.

Según las autoridades regionales, los incendios ya han devastado más de 45.000 hectáreas de bosque nativo en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Movimientos sociales y organizaciones ambientalistas confirmaron una movilización en Buenos Aires para exigir medidas inmediatas y fondos específicos para las familias afectadas por los incendios. (ANSA).