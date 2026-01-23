Ambiente: Se agravan los fuegos forestales en la Patagonia argentina

Según reportes de las autoridades provinciales, las llamas, que se mantienen activas e impredecibles, han forzado la evacuación de decenas de familias y motivado el despliegue operativo más grande jamás visto en la región para combatir el fuego.

Más de 400 brigadistas trabajan de manera coordinada en dos grandes frentes. El despliegue incluye 14 medios aéreos en el Parque Nacional Los Alerces y cinco adicionales en la zona de Puerto Patriada.

El pronóstico meteorológico para el fin de semana obliga a los servicios de emergencia a intensificar las recorridas y tareas preventivas ante la amenaza de nuevos focos y daños adicionales en las localidades más comprometidas (ANSA)