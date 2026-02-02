Ambiente: Sigue la lucha contra los fuegos forestales en Argentina

Este lunes, los brigadistas retomaron el combate, tras suspenderlo por el avance sin control de las llamas, que incluso obligó a cortar dos rutas en la provincia de Chubut.

El fuego forestal ya arrasó con 50.000 hectáreas, sumando el siniestro que comenzó en Puerto Patriada hace casi un mes y el del Parque Nacional Los Alerces, que tuvo su origen en diciembre pasado.

Hay poblaciones que siguen bajo riesgo por la presencia de focos de grandes dimensiones en los alrededores. Los pobladores de Cholila están rodeados por las llamas, pero el comportamiento de los distintos focos les permite permanecer en el lugar, sin ser evacuados.

La diversificación de los focos obliga a los equipos a implementar estrategias de distribución de recursos en los distintos frentes, para tratar de circunscribir el fuego en una zona limitada y evitar su expansión.

La ventana climática que anticipan los pronósticos meteorológicos, con dos días en los que la temperatura descenderá y se registrarán algunas lluvias aisladas genera optimismo en autoridades, bomberos y pobladores (ANSA).