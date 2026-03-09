Ambiente: un 9,3% de alimentos se desperdicia durante la producción

El ejercicio piloto de estimación de pérdida de productos básicos consideró estas pérdidas con base en una canasta de alimentos, entre ellos maíz, trigo, frijol, tomate, cebolla, palta, limón, naranja y banano.

El informe para compilar el índice de pérdida de alimentos para México publicado la semana pasada indicó que las pérdidas calculadas solo cubren dos de los cinco grupos principales de alimentos, pues no abarca casos como el de los tubérculos, las oleaginosas y los productos animales y pesqueros, por lo que la cifra real puede ser mayor.

Sin embargo, es la primera medición que se aproxima más a la realidad, pues hasta ahora los cálculos habían sido menos precisos.

Las mayores pérdidas correspondieron a la naranja (17,5%), el limón y la calabaza (13,4%) y el frijol (13,2%), según los resultados del estudio.

"Las principales lagunas en los datos sobre pérdidas de alimentos se encuentran en las etapas de la cadena de suministro fuera de la explotación agrícola, desde que los alimentos salen de los campos de cultivo hasta que llegan a los consumidores", indicó el reporte difundido por el Inegi.

La estimación es un primer paso hasta el establecimiento de una metodología para el seguimiento del objetivo de desarrollo sustentable de la ONU, señaló. (ANSA).