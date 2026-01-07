Ambiente: voraz incendio forestal en Chubut de origen "intencional"
Dura lucha contra las llamas en la Patagonia argentina, arrasadas 2.000 hectáreas
El avance del fuego sin control obligó la evacuación de dos villas turísticas situadas en la periferia del lago Epuyén.
El incendio forestal que se registra en Puerto Patriada, que incineró a una decena de viviendas en esa localidad de El Hoyo, fue provocado de forma intencional, afirmaron las autoridades provinciales, que remarcaron que buscarán a los responsables y que "van a terminar presos".
Según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), el incendio en Puerto Patriada -que fue detectado este lunes 5 de enero- continúa activo. Las llamas afectaron matorrales, bosques implantados y nativos, afectaron casas y obligaron a evacuar a pobladores y turistas. (ANSA).