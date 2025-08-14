Ambos bandos habrían cometido crímenes de guerra en la violencia sectaria de Siria, según la ONU

GINEBRA, 14 ago (Reuters) -

Es probable que tanto los miembros de las fuerzas del Gobierno provisional como los combatientes leales a los antiguos gobernantes sirios cometieran crímenes de guerra durante un importante brote de violencia sectaria en las zonas costeras de Siria que culminó en una serie de masacres en marzo, según un informe publicado el jueves por un equipo de investigadores de la ONU.

Según el informe de la Comisión de Investigación sobre Siria de la ONU, unas 1400 personas, en su mayoría civiles, murieron durante los episodios de violencia, que tuvieron como principal objetivo a las comunidades alauíes, y se siguen registrando casos de abusos.

Los incidentes ocurridos en la región costera fueron los peores actos de violencia ocurridos en Siria desde la caída del presidente Bashar al-Asad el año pasado, lo que llevó al obierno interino a nombrar un de investigación. (Información de Emma Farge y Olivia Le Poidevin; edición de Miranda Murray; edición en español de Paula Villalba)