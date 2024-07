Ambros Martín: "Queremos hacer honor a nuestro apellido de 'Guerreras'"

Lara González: "No tenemos esa presión ni esa carga de ir a por las medallas"

El seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín, ha asegurado este miércoles que en Paris 2024 quieren competir y "hacer honor" al apellido de 'Guerreras', si bien ha reconocido que en las últimas grandes competiciones no han estado en los últimos duelos y que, por ranking, y como también ha señalado la capitana Lara González, llegan a la cita olímpica sin la presión de otras grandes selecciones.

"Sinceramente, el equipo ha hecho una grandísima preparación, hemos hecho unos muy buenos partidos también de preparación. Sabemos que la competición es diferente, pero simplemente queremos hacer honor a nuestro apellido de 'Guerreras' y vamos a intentar, desde el primer partido ya, mostrar esto", aseguró en rueda de prensa en el Centro Internacional de Prensa desde la Villa Olímpica de París.

Para Martín, el objetivo era estar en París. "Somos muy conscientes de por qué estamos aquí. Es cierto que hicimos un muy buen Preolímpico, pero también es igual de cierto que el ranking que conseguimos en los anteriores campeonatos no fue del todo bueno. De alguna manera, todos somos muy conscientes de que somos unos afortunados por el hecho de haber estado en ese Preolímpico y haber competido tan bien ese torneo", rememoró sobre la cita de Torrevieja (Alicante) en la que lograron el billete olímpico.

"Pienso que en estos dos últimos campeonatos (13er lugar en el último Mundial y 9º en el último Europeo), donde no hemos conseguido una buena clasificación, creo que no ha sido un mal campeonato. En el sentido que el equipo ha competido bastante bien, lo que pasa es que en determinados partidos no se ha tenido la fortuna de haberlos ganado, los partidos clave, digamos, por poder acceder a los cuartos de final", argumentó.

Ahora, las Guerreras han preparado bien esta cita y han entrenado el superar esos "altibajos". "Son altibajos motivados por los hándicaps que teníammos y que conocemos, hemos tratado de entrenarlos para que no vuelvan a suceder. También es importante el hecho de que hayamos tenido tres semanas para poder entrenarlo y eso creo que es la diferencia fundamental con respecto a lo que ha sucedido en el Europeo y el Mundial", aclaró.

En cuanto a en qué pueden mejorar, más allá de los altibajos, cree que en no perder tantos balones. "Hemos hablado de los factores que nos pueden ayudar a mejorar y, por lo tanto, a ganar. Una de las cuestiones que teníamos que mejorar eran las pérdidas de balón, sobre todo las no forzadas. Entonces, en ese sentido, lo hemos hablado mucho y, evidentemente, vamos a tener pérdidas de balón. Pero, bueno, queremos también suplirlas y hemos tratado de entrenarlas con un buen balance defensivo", aseguró.

Debutarán en Paris 2024 frente a Brasil, rival complicado al que ganaron por 2 goles (27-25) en la primera fase del último Mundial. "Creo que el primer partido es importante, pero no es decisivo. No es decisivo ni para el que gana ni para el que pierde, puesto que esto es bastante largo. Creo que el nivel de los equipos, exceptuando quizás Francia, es muy similar. Y más en una competición como en la que estamos", manifestó.

"Por otro lado, pienso que el presente anterior de Brasil, creo que no cuenta demasiado para estos siguientes partidos, de la misma manera que para nosotros no contó precedentes de la República Checa en el Preolímpico después de jugar contra ellas en el Mundial anterior", añadió.

LARA GONZÁLEZ: "NO TENEMOS LA CARGA DE IR A POR LAS MEDALLAS"

Por su parte, la jugadora y capitana de las Guerreras, Lara González, aseguró que están orgullosas de estar en París. "Para nosotras es un orgullo estar aquí, para mí personalmente son mis terceros Juegos Olímpicos. Creo que soy muy afortunada de poder representar a mi país, de formar parte de esta selección y de estar aquí hoy", se sinceró.

Además, llegan a la cita sin presión. "Tenemos que ser un poco realistas de los resultados que hemos tenido en los últimos tiempos. Nosotras ahora mismo no tenemos esa presión, como tienen otras selecciones, como puedan ser Francia, que es la vigente campeona olímpica, de tener esa carga de ir a por las medallas", aclaró.

"Pero está claro que estamos en unos Juegos Olímpicos, que hemos venido a competir, que hay muchísimas ganas, muchísima ilusión, hay muchísimo trabajo detrás durante esta preparación y durante todo el año. Al final, desde que Ambros entró hace justo un año, el objetivo era bastante claro, que era estar aquí. Se ha conseguido y bueno, ahora vamos a competirlo y a disfrutar de esta experiencia", argumentó la de Santa Pola, de 32 años.

Y destacó el bloque que forman estas Guerreras y cómo pueden superar el primer escollo de Brasil. "Es un equipo que conocemos muy bien. Hace menos de seis meses que nos enfrentamos contra ellas en el Mundial. Fue un partido que fue bueno para nosotras porque ganamos. Hay bastantes jugadoras que compiten en la Liga Española, que conocemos también de las competiciones de 'Champions' y de años anteriores. Aquí cualquier rival es muy fuerte y cada partido para nosotras va a ser una final", apeló.

"El primer partido es Brasil. Durante toda la preparación hemos estado entrenando, preparándonos y analizando al rival, que tiene actualmente una de las mejores jugadoras del mundo, como es Bruna de Paula. Sabemos que no nos tenemos que obsesionar con ello, que nos meterá goles, porque es una jugadora más y es de las mejores. Tenemos que centrarnos en el plan de partido y hacer nuestro trabajo", añadió.

"Veo al equipo con muchas ganas, mucha ilusión, ojos que brillan, esos primeros nervios que ya son normales, y pues, con confianza. La verdad es que tengo confianza plena en cada una de mis compañeras", concluyó la capitana.

"He tenido también la suerte de poder compartir vestuario con la generación anterior, un poco esa generación dorada que consiguió tantos éxitos, y bueno, el tener de capitanas, de referentes, a Carmen Martín, a Begoña Fernández, Nerea Pena, Macarena Aguilar, Marta Mangué, la verdad que todas ellas siempre han transmitido. No he sido la única que ha podido convivir, más jugadoras que actualmente han podido también compartir vestuario con ellas, y un poco lo que intentamos es transmitir a las nuevas generaciones, ese gen de identidad guerrero, que siga intacto dentro del equipo", manifestó.

