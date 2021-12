Amc dice que más de un millón de personas vieron nueva película de 'spider-man' en sus cines de eeuu

17 dic (Reuters) - AMC Entertainment Holdings Inc dijo el viernes que casi 1,1 millones de personas vieron "Spider-Man: No Way Home" en sus cines en Estados Unidos, un estreno récord para una película en los cines de la compañía en diciembre.

"Spider-Man: No Way Home", producida por el estudio cinematográfico de Sony Corp y Walt Disney Co, está protagonizada por Tom Holland como el superhéroe de Marvel y Zendaya como su novia, MJ.

La película ha recibido críticas muy positivas de los críticos de cine, y los analistas de taquilla predicen que la pieza de acción de superhéroes batirá récords de ventas en los cines este fin de semana. Hasta el viernes, "No Way Home" había obtenido una puntuación positiva del 95% de las 207 críticas recogidas en la página web Rotten Tomatoes.

"Este ha sido el mayor número de personas que han visto una película en un día en los cines de AMC en Estados Unidos durante todos los años naturales de 2020 y 2021", dijo la mayor cadena de cines del mundo.

Del mismo modo, Cinemark Holdings Inc dijo que la película de "Spider-Man" ofreció la mejor noche de apertura de la taquilla en Estados Unidos de todos los tiempos.

Tras un año de cierres y restricciones debido a la crisis sanitaria mundial, el aumento de la variante ómicron de COVID-19 en Estados Unidos parece haber tenido poco impacto en el último estreno de Marvel.

A principios de este mes, la cadena londinense ODEON Cinemas, propiedad de AMC, declaró que la venta de entradas para la película triplicaba la del reciente estreno "James Bond - No Time to Die".

La nueva película de "Spider-Man" también fue el segundo título cinematográfico más taquillero en su noche de estreno de todos los tiempos, quedándose justo por debajo de "Vengadores: Endgame", que se estrenó en 2019, añadió AMC. (Reporte de Tiyashi Datta en Bengaluru; traducido por Aida Peláez en la redacción de Gdansk)