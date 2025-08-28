AmCham Colombia pide no inmiscuirse en tema venezolano

“Debemos cuidar esa relación y no desgastarla entrando en disputas que son del resorte de Venezuela y Estados Unidos. Sin lugar a dudas, defender a los venezolanos es importante, como pueblo es necesario, como hermanos, pero muy distinto es tomar partido por un régimen ilegítimo, dictatorial que el mundo entero rechaza”, manifestó Lacouture, en un video en sus redes sociales.

La presidenta de AmCham Colombia sugirió que en "en lugar de inmiscuirnos en escándalos como el del cartel de los soles", el país debe poner su atención en alcanzar la certificación en materia de lucha antidrogas, que el próximo mes se define en Washington.

La referencia de Lacouture al "cartel de los soles" tiene que ver con las afirmaciones hechas esta semana por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que "quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el "cartel de los soles", esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak y solo sirve para invadir países".

“En septiembre la administración de Donald Trump deberá decidir cuáles países merecen ser certificados y cuáles no por su lucha contra el tráfico de drogas, mediante una serie de calificaciones a cinco variables que van desde cultivos ilícitos hasta incautaciones. Las naciones descertificadas dejan de recibir aportes de cooperación para enfrentar ese flagelo y se exponen a eventuales sanciones. (ANSA).