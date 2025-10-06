AMD firma acuerdo de suministro de chips de IA con OpenAI, con opción de tomar participación del 10%

Por Max A. Cherney

SAN FRANCISCO, EEUU, 6 oct (Reuters) - AMD anunció el lunes que suministrará chips de inteligencia artificial a OpenAI en un acuerdo plurianual que le reportará ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares y dará al creador de ChatGPT la opción de comprar hasta cerca del 10% del fabricante de semiconductores.

El acuerdo ofrece a OpenAI la oportunidad de hacerse con una participación en uno de los rivales más formidables de Nvidia y supone un poderoso respaldo a los chips y el software de IA de Advanced Micro Devices (AMD).

"Consideramos este acuerdo ciertamente transformador, no sólo para AMD, sino para la dinámica de la industria", declaró el domingo a Reuters el vicepresidente ejecutivo de AMD, Forrest Norrod.

El acuerdo cubre el despliegue de cientos de miles de semiconductores de IA de AMD, o unidades de procesamiento gráfico (GPU), equivalentes a seis gigavatios, durante varios años a partir de la segunda mitad de 2026.

AMD dijo que OpenAI construirá una instalación de un gigavatio basada en su próxima serie de chips MI450 a partir del año que viene, y que empezará a reconocer ingresos entonces.

Los directivos de AMD esperan que el acuerdo genere unos ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares. Debido al efecto dominó del acuerdo, AMD espera recibir más de US$100.000 millones en nuevos ingresos en cuatro años por parte de OpenAI y otros clientes, dijeron.

"Otras personas van a venir con él porque este es realmente un pionero en la industria que tiene mucha influencia sobre el ecosistema más amplio", dijo el jefe de estrategia de AMD, Mat Hein.

El acuerdo con AMD ayudará a OpenAI a construir una infraestructura de IA suficiente para satisfacer sus necesidades, dijo el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en un comunicado.

(Reporte adicional de Deepa Seetharaman en San Francisco; editado en español por Carlos Serrano)