AMD presenta un nuevo chip de IA de mayor rendimiento en la feria CES

Por Max A. Cherney y Gnaneshwar Rajan

6 ene (Reuters) - La consejera delegada de Advanced Micro Devices, Lisa Su, mostró el lunes en la feria CES de Las Vegas varios chips de inteligencia artificial de la empresa, entre ellos sus avanzados procesadores de IA MI455, componentes de los bastidores de servidores de centros de datos que la empresa vende a firmas como OpenAI, fabricante de ChatGPT.

Su también presentó el MI440X, una versión del chip de la serie MI400 diseñada para uso local en empresas. La denominada versión empresarial está pensada para encajar en infraestructuras que no están diseñadas específicamente para clústeres de IA. El MI440X es una versión de un chip anterior que Estados Unidos planea utilizar en un superordenador.

AMD es uno de los competidores más fuertes de Nvidia, pero le ha costado tener tanto éxito. En octubre, AMD firmó un acuerdo con OpenAI que, además de las ventajas financieras, supuso un importante voto de confianza en los chips y el software de IA de AMD. Pero es poco probable que haga mella en el dominio de Nvidia, ya que el líder del mercado sigue vendiendo todos los chips de IA que puede fabricar, según los analistas.

En el evento del lunes, el presidente de OpenAI, Greg Brockman, se unió a Su en el escenario y afirmó que los avances en chips eran fundamentales para las enormes necesidades informáticas de OpenAI.

Con la vista puesta en las necesidades futuras de empresas como OpenAI, Su adelantó el MI500 y dijo que ofrecía 1000 veces más rendimiento que una versión anterior del procesador. La empresa dijo que los chips se lanzarían en 2027.

En el evento, Su recibió a Daniele Pucci, consejero delegado de Generative Bionics, un desarrollador italiano de IA, que presentó GENE.01, un robot humanoide.

"Nuestro primer robot humanoide comercial se fabricará en la segunda mitad de 2026", dijo Pucci en el acto. Antes, el lunes, Nvidia presentó su plataforma Vera Rubin de nueva generación, compuesta por seis chips independientes. Su consejero delegado, Jensen Huang, afirmó que se encuentra en pleno proceso de producción. Se espera que debute a lo largo del año.

En octubre, AMD firmó un acuerdo con OpenAI, fabricante de ChatGPT, que aportará miles de millones de dólares a los ingresos anuales de la empresa. El primer despliegue de chips de IA que incorporan la serie MI400 de AMD se producirá este año. Nvidia ha generado decenas de miles de millones de dólares en ingresos trimestrales con sus ventas de chips de IA, una hazaña que AMD ha tenido dificultades para lograr hasta ahora.

OpenAI es un cliente clave de AMD y los directivos de la empresa con sede en Santa Clara, California, esperan que el acuerdo genere nuevas ventas adicionales significativas.

También el lunes, AMD presentó sus procesadores Ryzen AI Serie 400 para PC con IA, junto con los chips Ryzen AI Max+ para juegos e inferencia local avanzada. Intel celebró antes un acto de presentación de sus chips Panther Lake, que estarán disponibles para pedidos el martes, según la empresa. (Información de Max Cherney en San Francisco y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Janane Venkatraman y Thomas Derpinghaus; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)