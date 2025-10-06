AMD suministrará chips a OpenAI, que podrá hacerse hasta con el 10% del fabricante

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) - OpenAI y Advanced Micro Devices (AMD) han anunciado una colaboración estratégica plurianual para impulsar la infraestructura de IA de nueva generación mediante el despliegue de varias generaciones de microprocesadores del fabricante estadounidense, que otorgará a la *startup* dirigida por Sam Altman la posibilidad de hacerse hasta con un 10% del capital de la empresa en función del cumplimiento de una serie de hitos. "Esta alianza crea una verdadera situación beneficiosa para ambas compañías, permitiendo implementaciones de IA a gran escala e impulsando todo el ecosistema", han precisado en un comunicado conjunto OpenAI y AMD. Las acciones de AMD se anotaban una subida superior al 24% en la negociación premercado anterior a la apertura de Wall Street. La colaboración entre ambas firmas tecnológicas contempla que la empresa creadora de ChatGPT trabajará con AMD como socio estratégico clave en computación para impulsar despliegues a gran escala de la tecnología AMD, comenzando con la serie AMD Instinct MI450 y las soluciones de IA a escala de *rack*, y extendiéndose a las generaciones futuras. Como parte del acuerdo, para alinear aún más los intereses estratégicos, AMD ha emitido en favor de OpenAI un *warrant* por hasta 160 millones de acciones ordinarias de AMD, estructurado para que los títulos se adquieran conforme se alcancen hitos específicos. El primer tramo del mismo se otorga con el despliegue inicial de 1 gigavatio de GPU AMD Instinct MI450, que está previsto para el segundo semestre de 2026, mientras que los tramos adicionales se otorgarán a medida que las compras alcancen los 6 gigavatios contemplados en el acuerdo. Asimismo, la adjudicación está además vinculada a que AMD alcance ciertos objetivos de precio de las acciones y a que OpenAI alcance los hitos técnicos y comerciales necesarios para permitir las implementaciones de AMD a gran escala. "Estamos encantados de asociarnos con OpenAI para ofrecer computación de IA a gran escala", afirmó Lisa Su, presidenta y consejera delegada de AMD, para quien esta alianza aúna lo mejor de ambas empresas para crear una verdadera situación *win-win* para las partes, "lo que permitirá el desarrollo de IA más ambicioso del mundo y el avance de todo el ecosistema de IA". "Esta alianza es un paso importante en el desarrollo de la capacidad de computación necesaria para alcanzar todo el potencial de la IA", afirmó Sam Altman, cofundador y consejero delegado de OpenAI. "El liderazgo de AMD en *chips* de alto rendimiento nos permitirá acelerar el progreso y llevar los beneficios de la IA avanzada a todos con mayor rapidez", añadió.