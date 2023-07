Amelia Valverde: "España tiene mucha experiencia y ha crecido mucho, esperemos hacer un partido digno"

La seleccionadora nacional femenina de fútbol de Costa Rica, Amelia Valverde, reconoció que el debut de este viernes en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda es "sumamente difícil" y pidió no centrarse en "las diferencias" que hay en el fútbol femenino en ambos países de cara a hacer "un partido digno".

"El equipo se ha preparado de buena forma. Es un partido sumamente difícil contra un rival de mucha experiencia y que ha venido en mucho crecimiento en los últimos años, pero también nos hemos preparado bien y esperemos que sea un partido digno de abrir un Mundial", expresó Valverde en rueda de prensa recogida por la web de la Federación Costarricense.

España tiene una liga ya profesional, liderada por el FC Barcelona, actual campeón de Europa, mientras que el país centroamericano tiene "apenas 500 jugadoras entre Primera y Segunda División". "Para nosotros, esas diferencias no son lo más importante en estos momentos. Lo más importante es que logramos clasificar a un Mundial y estamos intentando que el fútbol femenino crezca", advirtió.

"Si nos comparamos y pensamos en lo qué no tenemos, no tendría sentido pensar que podemos competir. Nos toca ponernos la camiseta de la selección y demostrar que los recursos no son un punto de partida para poder competir a este nivel", añadió al respecto.

Valverde no escondió que "puntuar siempre va a ser un resultado positivo". "Costa Rica sólo tiene una participación en un Mundial, en 2015, y logró sacar dos empates. Nos hemos propuesto sacar puntos este viernes", aseguró.

"No hay miedo con ninguna jugadora de España. Las respetamos como rivales y puesto por puesto. A todas las jugadoras que el profesor Vilda ha probado las hemos estudiado y tenemos las referencias de lo que consideramos importante. No nos centramos en una sino en el equipo como tal", subrayó la seleccionadora 'tica'.

La técnico celebró que en la preparación hayan podido jugar "contra rivales de todas las confederaciones y en diferentes climas", aunque no hayan logrado "los resultados" deseados. "Pero el desempeño ha sido muy bueno. Esperamos que todo eso que vimos y hemos trabajado, lo podamos poner en manifiesto ahora en el Mundial", recalcó.

"Nos corresponde en el camino toparnos con diferentes escenarios e intentaremos adaptarnos. Y si nos tocar cerrarnos atrás y jugar a la contra, es algo que hemos practicado, pero también si tenemos que ser dominantes y tener posesión de balón, lo hacemos. Ya veremos que nos corresponde ante España", detalló Amelia Valverde.

Finalmente, la seleccionadora costarricense se refirió a la veterana Raquel Rodríguez, autora precisamente del gol en el empate contra la 'Roja' en el Mundial de 2015 y a la que calificó como "una jugadora con mucha experiencia". "Fue la primera en marca en un Mundial Sub-17 y en uno Absoluto. Ha logrado hacer una gran carrera, es una referente para nosotras y esperamos que pueda tener un gran Mundial", deseó.

Europa Press