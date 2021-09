Amenábar presenta 'La Fortuna': "En España tenemos una crisis con nuestra identidad, empezando por la bandera"

En 2007 la compañía Odyssey encontró un tesoro submarino frente a la costa del Algarve (Portugal). Se trataba de los restos de una ancestral fragata española y su descubrimiento dio inicio a una batalla judicial entre el Ministerio de Cultura y la empresa norteamericana. Ahora Alejandro Amenábar, basándose en el cómic 'El tesoro del Cisne Negro' de Paco Roca, lleva esta historia a la pequeña pantalla en 'La Fortuna'. La primera serie del cineasta, que cuenta con seis episodios, se estrena en Movistar+ este jueves 30 de septiembre.

Con 'La Fortuna', el director busca reivindicar la importancia de la protección del patrimonio y la identidad propios de un país. "La serie intenta mostrar cómo a veces hay gente desde las altas instituciones que toma decisiones acertadas. Hay funcionarios que anónimamente luchan por conseguir cosas. Es una reivindicación de eso", comenta el director en una entrevista concedida a Europa Press.

'La Fortuna' se desarrolla a caballo entre España y Estados Unidos y refleja el choque idiosincrásico entre ambas culturas. En este sentido, Amenábar lamenta el escaso reconocimiento del propio patrimonio artístico que se observa en España. "Lo de la relación cainita que tenemos con nosotros mismos es casi una tradición, y lo de tirarnos piedras. Ya lo apuntaba en mi película anterior ('Mientras dure la guerra'): tenemos una crisis con nuestra identidad, empezando por nuestra bandera, nuestra simbología", destaca.

Los protagonistas de esta aventura son Álex (Álvaro Mel), un joven diplomático que lidera la misión, y Lucía (Ana Polvorosa), una funcionaria dispuesta a hacer justicia. "A veces no valoramos lo que es nuestro, que es tan valioso. Hay tanta variedad, tan increíble, a todos los niveles, artísticamente hablando. La serie es un aprendizaje sobre preservar lo que es nuestro. La serie es una toma de conciencia de lo que tenemos en nuestro país", opina Polvorosa.

"creo en la conciliación y la convivencia"

'La Fortuna' incluye una trama amorosa que tampoco está exenta de mensaje político: Álex es de derechas y Lucía, de izquierdas, pero ambos encuentran un equilibrio para luchar juntos por recuperar el tesoro español. "Ya he cuestionado la palabra equidistancia cuando se aplicó a mi película anterior. A veces incluso la gente te lo dice como un piropo. Obviamente no me sitúo a la misma distancia de Francisco Franco que de Miguel de Unamuno, que es el gran héroe de mi película. Otra cosa es que la película sea ecuánime", explica Amenábar.

"Creo en la conciliación y la convivencia, es la esencia de la democracia. Compartimos a veces un edificio de vecinos con gente de distintas ideologías y lo resolvemos en el voto. No es sano que salgamos, a través de las redes o en la calle, a tirarnos piedras. Parece que es lo normal porque es lo que hacen los políticos en el Congreso, que viven muchos de alimentar el odio en el otro", sentencia el creador.

Con Amenábar coincide Mel. "Ellos persiguen un fin común, poco a poco se van olvidando de que cada uno tiene sus prejuicios", esgrime el actor. "Si hiciésemos lo mismo en la vida real, creo que sería igual. Me da igual cómo piense una persona siempre que no perjudique a un colectivo", añade.

Una crítica al colonialismo

El elenco internacional incluye a T'Nia Miller en el rol de la abogada Susan McLean. En su entrevista con Europa Press la actriz británica ha subrayado la necesidad de compensar a los países afectados por el expolio de patrimonio artístico. "Tenemos que ponernos a trabajar. Hay que devolverlo, no dejarlo en un museo. Cuesta miles de millones de dólares. ¿Sabes cuánto costaría acabar con el hambre en el mundo? 3.000 millones en total, eso es todo", cuenta

"Las consecuencias del imperialismo español, el legado de eso, sigue predominando en esos países a día de hoy. La gente sigue sufriendo, no pueden acceder a sus tierras originarias porque les ponen un muro. Y cuando intentan volver a sus tierras, ponen en jaulas a mujeres y niños", lamenta.

https://youtu.be/-EHjd0nZauo

El incierto futuro del streaming

Con el estreno 'La Fortuna' Amenábar se ha sumado a la larga lista de creadores de renombre que dan el salto a las series. "Me he sentido muy cómodo, he tenido el mismo grado de libertad que he tenido con una película", admite. "Es verdad que yo me considero artesano en esto. A veces tienes la sensación de que las cosas, por esta guerra que hay entre plataformas, salen demasiado deprisa porque tienes que llenar la parrilla de nuevos productos", lamenta.

Pese a la sobrecarga de contenidos, el realizador pone en valor la labor de los servicios de streaming a la hora de situar el foco en la ficción. "Hay un interés por la ficción hoy más que nunca. Para mí, que llevó muchos años en esto, es muy alentador ver que no se habla solo de fútbol en este país, se habla de series, se habla de ficción", celebra. "Estamos en una época de incertidumbre no solo en el mundo del cine, también en el mundo de las plataformas. Vamos a ver qué pasa con todo este movimiento de placas tectónicas y quién se come a quién", deja caer.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto Stanley Tucci, Clarke Peters, Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo o Pedro Casablanc, entre otros. 'La Fortuna' se estrena este jueves 30 de septiembre con un doble episodio. A partir del viernes 8 de octubre, habrá un nuevo capítulo los viernes hasta completar la ficción el 29 de octubre.