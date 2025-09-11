Amenaza con tomar medidas contra los extranjeros que elogien el asesinato de Kirk

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) - El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, advirtió el jueves de que Washington podría tomar medidas contra los extranjeros que "alaben, racionalicen o tomen a la ligera" el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

"A la luz del horrible asesinato de ayer de una destacada figura política, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país", dijo Landau en una publicación en la red social X.

"Me ha disgustado ver a algunos en las redes sociales alabando, racionalizando o trivializando el suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen las medidas oportunas", agregó.

Algunos usuarios respondieron a la publicación de Landau con capturas de pantalla de cuentas y publicaciones, aunque no estaba claro si los señalados son titulares de visas estadounidenses.

El número dos del Departamento de Estado respondió entonces a algunos de esos comentarios diciendo que daría instrucciones a los funcionarios consulares para que vigilen los comentarios, que en la tarde del jueves tenía más de 2000 respuestas.

Al ser preguntado por el mensaje de Landau, un portavoz del Departamento de Estado dijo que "esta Administración no cree que Estados Unidos deba conceder visas a personas cuya presencia en nuestro país no se ajuste a los intereses de seguridad nacional estadounidenses".

No obstante, el portavoz no respondió a las preguntas sobre si se había identificado a alguien para revocarle la visa o cómo evaluarían los funcionarios consulares a las personas señaladas en respuesta a la publicación de Landau.

Kirk, de 31 años, presentador de podcasts y estrecho aliado del presidente Donald Trump, ayudó a construir el apoyo al Partido Republicano entre los votantes más jóvenes. Murió el miércoles de un disparo mientras daba una charla en una universidad de Utah, en lo que Trump calificó de "atroz asesinato".

