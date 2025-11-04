Amenaza de bomba detiene vuelos temporalmente en aeropuerto Reagan de Washington

Todos los vuelos hacia y desde una de las pistas más concurridas de Estados Unidos fueron detenidos temporalmente el martes debido a una amenaza de bomba, anunciaron las autoridades federales.

La amenaza estaba dirigida a un vuelo de United Airlines proveniente de Houston, Texas, al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en el área de Washington, D.C., escribió en X el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Todos los demás vuelos fueron puestos en espera al tiempo que la aeronave era trasladada a un área aislada del aeródromo y los pasajeros descendían y eran llevados en autobús a la terminal, reveló un portavoz de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington.

Un portavoz de United Airlines remitió todas las preguntas al FBI.

Todas las operaciones del aeropuerto se reanudaron aproximadamente a la 1:30 de la tarde hora del este de Estados Unidos, según Duffy, quien agradeció a las fuerzas del orden por una respuesta rápida.

Antes de que se reanudaran los vuelos, el tiempo promedio de retraso para los viajes de salida del aeropuerto era de 51 minutos el martes por la tarde, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). El tiempo máximo de retraso fue de más de dos horas.

Los retrasos en los vuelos en todo el país han ido en aumento a medida que el gobierno federal entra en el segundo mes de un cierre, dejando a los controladores de tráfico aéreo trabajando sin paga.

El periodista de The Associated Press Mike Balsamo contribuyó a este despacho desde Washington, D.C.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.