Amenaza de suspensión a Federación de India

En una carta dirigida a Kalyan Chaubey, presidente de la Federación de Fútbol de India (AIFF), la FIFA y la AFC expresaron su profunda preocupación por la falta de adopción del texto.

"Si no se cumple este plazo, no nos quedará otra opción que remitir el asunto a la FIFA para que tome una decisión", se lee en la carta enviada a la AIFF.

"La AIFF debe considerar este mensaje vinculante como un cumplimiento inmediato para preservar sus derechos como miembro de la FIFA y la AFC", continúa el texto.

Los nuevos estatutos de la AIFF han sido objeto de un caso pendiente en la Corte Suprema desde 2017.

Cinco años después, la AIFF fue suspendida brevemente por tráfico de influencias después de que la Corte Suprema designara un comité de administradores para gestionarla.

Esta medida fue revocada unos días después, cuando la AIFF decidió celebrar elecciones, en las que Chaubey fue elegido nuevo presidente.

La amenaza de exclusión llega después de que el inicio de la edición 2025-26 de la Superliga india se pospusiera debido a una disputa financiera entre la AIFF y el operador privado de la liga. (ANSA).