Amenaza de Trump de aumentar aranceles a Brasil en 50% podría encarecer el desayuno en EE.UU.

SAO PAULO (AP) — La amenaza del presidente Donald Trump de aumentar los impuestos de importación en un 50% a los productos brasileños podría encarecer el costo del desayuno en Estados Unidos. Los precios del café y el jugo de naranja —dos elementos básicos de la dieta matutina estadounidense— podrían verse gravemente afectados si no se llega a un acuerdo para el 1 de agosto.

La carne de res brasileña y las aerolíneas regionales también están entre los sectores que podrían verse afectados por la decisión de Trump anunciada el miércoles, a la cual el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva prometió el jueves responder de manera recíproca.

En esta ocasión la medida de Trump es abiertamente política, dirigida contra el juicio del Supremo Tribunal Federal de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro, un aliado suyo que fue acusado por su presunto papel en intentar revertir su derrota electoral de 2022. La persecución del máximo tribunal a empresas de redes sociales con sede en Estados Unidos que no cumplen con leyes locales también fue mencionada por Trump en una carta pública como una razón para aumentar los aranceles al país sudamericano.

La Oficina del Censo de Estados Unidos indicó que el país tuvo un superávit comercial de US$6800 millones con Brasil el año pasado.

Exportadores brasileños, organismos que los representan y políticos —muchos de los cuales son amigos de Bolsonaro— han criticado a Trump y han instado a Lula a negociar. Asociaciones que representan a productores de café, de carne de res y de jugo de naranja se han sumado en defensa de la nación.

"Estos nuevos aranceles producen efectos directos y golpean al sector agropecuario de Brasil, con un impacto en el tipo de cambio, en el aumento del costo de los insumos importados y en la competitividad de las exportaciones brasileñas", expresó el jueves en un comunicado la bancada de la industria agropecuaria brasileña en el Congreso.

Desayuno afectado

Luego de la medida de Trump, Lula declaró en entrevistas que Estados Unidos registró un superávit comercial de más de US$410.000 millones con la nación sudamericana en los últimos 15 años. El jugo de naranja y el café están entre los pocos productos hechos en Brasil que los consumidores estadounidenses adquieren en grandes cantidades, apuntó.

El hábito de tomar café entre los estadounidenses depende casi exclusivamente de las importaciones.

Los datos oficiales del gobierno de Estados Unidos muestran que Brasil —el mayor productor de café del mundo— surte a aproximadamente el 30% del mercado estadounidense, seguido por Colombia con aproximadamente el 20% y Vietnam con alrededor del 10%. Las existencias globales se encuentran ahora en un nivel bajo debido a presiones relacionadas con el clima, que recientemente han generado incrementos en los precios del café. Marcos Matos, director ejecutivo de Cecafé —el consejo de exportadores de café de Brasil—, indicó que el arancel inicial del 10% aplicado por Trump en abril no fue tan catastrófico, ya que algunos de los competidores de Brasil enfrentaron tasas aún más altas. Vietnam, por ejemplo, comenzó con un arancel del 46%, ahora reducido al 20%. Él considera que el aumento propuesto del 50% es una agudización seria en la fricción comercial. "Nos perjudicará a nosotros, los exportadores de café, en términos de empleos, ingresos y costos. Y perjudicará a la industria estadounidense y al consumidor final, que terminará pagando más", le dijo Matos a The Associated Press. Indicó que el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, le dijo el jueves que está buscando alternativas para los exportadores de café mientras negocia con Estados Unidos. Ibiapaba Netto, un director en la asociación brasileña de exportadores de jugo de cítricos, señaló que ambos países sufrirán, ya que Brasil no tiene un reemplazo para un mercado que compra aproximadamente 3000 millones de litros de su jugo de naranja cada año, y Estados Unidos no produce suficiente jugo. "Alrededor del 40% de las exportaciones de jugo de naranja de Brasil van a Estados Unidos. Pero aproximadamente el 60% de las importaciones estadounidenses de jugo de naranja provienen de Brasil. Somos el mayor socio de las empresas estadounidenses que hacen su jugo para el desayuno", declaró Netto a la AP. "Excepto por las pocas empresas que producen 100% en Florida, cada marca estadounidense depende del jugo de naranja de Brasil para ajustar su producción". Netto agregó que las marcas estadounidenses pueden sobrevivir sin el jugo de Brasil, pero ahora "será mucho más difícil para ellas hacer que sus negocios operen normalmente sin él". "No tienen otro lugar en el cual encontrar nuestro producto. El mercado estadounidense es un socio tradicional, siempre nos complementamos.

“Estos aranceles adicionales sobre Brasil no fortalecen el jugo de naranja de Florida, debilitan a toda la industria del jugo y aumentan el costo del desayuno para todo el mundo en Estados Unidos”, observó Netto.

Matos y Netto dicen que sus productores quieren que Lula mantenga la diplomacia sobre la mesa hasta el final de las negociaciones, antes de imponer la ley de reciprocidad del país.

Un beneficio improbable, luego un golpe amargo

Cuando Trump presentó por primera vez su plan de aranceles en abril, muchos en Brasil esperaban que el país pudiera beneficiarse, ya que logró evitar ser blanco de las sanciones más severas impuestas a Canadá, México y China.

“Nos habían dejado fuera, así que mucha gente decía que a la larga Brasil se beneficiaría de esto”, señaló Marcos Jank, profesor de agronegocios globales en Insper, una escuela de negocios en São Paulo. “Pero con este aumento del 50% en los aranceles, ahora enfrentamos uno de los aranceles más altos que Estados Unidos está aplicando. Nos hemos movido a una posición perdedora”.

El fabricante de aviones Embraer, otra empresa brasileña que se verá afectada si se aplican los nuevos aranceles, indicó en un comunicado que está “evaluando actualmente los posibles impactos sobre sus operaciones” y si “la nueva medida impactará específicamente a la industria brasileña de la aviación”. Analistas de la gestora de inversiones XP estiman que el 60% de los ingresos de Embraer dependen de Estados Unidos.

“Cualquier impacto material se abordará durante nuestra conferencia telefónica de resultados del segundo trimestre, programada para el 5 de agosto”, informó Embraer en un comunicado. “Paralelamente a esto, Embraer está participando activamente con las autoridades relevantes con la intención de que se restablezca el impuesto cero a las importaciones para el sector aeronáutico”.

El sector de la carne de res en Brasil también está en apuros tras el anuncio de Trump.

Roberto Perosa, presidente de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne, dijo que ha estado reuniéndose con socios en Estados Unidos desde el miércoles para encauzar negociaciones con el gobierno de Trump.

Perosa señaló que la industria de la carne de res de Brasil no es un competidor para Estados Unidos, ya que la nación sudamericana ha ofrecido altos volúmenes de producción durante el ciclo de escasez de ganado en los últimos años, lo que ha ayudado a los consumidores estadounidenses a comprar productos más baratos.

“No queremos seguir siendo blanco de disputas políticas que dañan al sector productivo brasileño”, expresó.

"Los límites de la acción política no pueden venir a expensas de la población de nuestro país, ni de la población estadounidense, que pagará el precio a través de precios más altos de la carne de res.

Si bien se considera que los aranceles de Trump tienen un móvil político, Brasil está trabajando para desarrollar argumentos comerciales con el fin de romper el estancamiento ideológico.

Luiz Rua, secretario de comercio y relaciones internacionales del Ministerio de Agricultura brasileño, señaló que puede haber espacio para negociar aranceles, y citó el interés de Estados Unidos en acceder al mercado de etanol del país. Brasil, a su vez, presiona para tener un mejor acceso al mercado estadounidense del azúcar.

"Eso forma parte de nuestras negociaciones agrícolas", indicó Rua. "Hay otras conversaciones más allá de mi cartera que involucran asuntos industriales. Todo esto se está poniendo sobre la mesa".

