América continúa sin ganar en el torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 18 ene - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, sigue sin conocer el triunfo en el torneo Clausura tras empatar el domingo 0-0 ante Pachuca en el cierre de la tercera jornada.

Las "Águilas" del América, que registran dos empates y una derrota, y que aún no han anotado gol en el torneo, suman dos puntos y se ubican en el decimoquinto lugar de entre 18 clubes.

En el partido disputado en el estadio Hidalgo de Pachuca, ambos clubes se neutralizaron, por lo que ninguno pudo generar opciones de gol.

En los otros encuentros del domingo, Santos Laguna y Bravos de Ciudad Juárez empataron 2-2. Para los "Guerreros" de Santos anotaron el argentino Ezequiel Bullaude y el español Francisco Villalba, mientras que para Bravos lo hicieron Rodolfo Pizarro y el panameño José Luis Rodríguez.

Mientras que Pumas UNAM y León igualaron 1-1 con goles del brasileño Juninho y del colombiano Diber Cambindo, respectivamente.

El sábado, Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano y acérrimo rival del América, mantuvo su paso perfecto al vencer 2-1 a Querétaro, con lo que registra nueve puntos en lo más alto de la tabla general, dos más que el escolta y bicampeón Toluca.

Cruz Azul venció a Puebla 1-0, mismo marcador con el que Atlas ganó en su visita a Necaxa, Tijuana y Atlético de San Luis empataron 1-1, mientras que Tigres UANL y Toluca igualaron sin goles.

En el inicio de la jornada, Monterrey goleó 5-1 el viernes como visitante a Mazatlán. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)