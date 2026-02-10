América de México contrata al mediocampista brasileño Lima

El América de México anunció este martes el fichaje del centrocampista ofensivo brasileño Vinícius Moreira de Lima, parte del plantel que ganó la primera Copa Libertadores del Fluminense de Rio de Janeiro en 2023.

El mediocampista, de 29 años, se une al equipo más laureado del balompié mexicano en calidad de cedido desde el Flu, según informaron ambos equipos en sus redes sociales.

El préstamo es hasta final de año y cuenta con opción de compra del pase, precisó el cuadro carioca.

Con el Fluminense (168 partidos, 16 goles), al que llegó en 2023, Lima ganó la Libertadores y el Campeonato Carioca en 2023, así como la Recopa Sudamericana 2024.

Reconocido por su versatilidad táctica y pases precisos, Lima aterriza en el América al cierre del mercado de pases para el torneo Clausura, que finalizó el lunes.

El jugador se une al equipo que comanda su compatriota André Jardine una semana después de que el mediocampista español Álvaro Fidalgo, ídolo de las Águilas, se marchara al Real Betis de su país.

Y siete días después de que el conjunto de la Ciudad de México contratara al armador brasileño Raphael Veiga, referente del Palmeiras de Sao Paulo.

"Es un jugador que conozco hace mucho tiempo, fue mi jugador en fuerzas básicas y lo acompañé en gran parte de su carrera", dijo Jardine el sábado sobre su flamante refuerzo.

"Lo que más me gusta es que puede jugar en cualquier función de la media cancha, como más o menos usamos a Fidalgo: como 8, como 10, con perfil cambiado", agregó el DT.

En busca de ganar el Clausura 2026 y la Copa de Campeones de la Concacaf, el América también fichó al volante brasileño Rodrigo Dourado y al portero Fernando Tapia y al defensa Aarón Mejía, ambos mexicanos.

Las Águilas marchan en la octava casilla en la liga, con ocho puntos en cinco partidos, y el sábado visitarán al líder Guadalajara, en el mayor clásico del fútbol azteca.