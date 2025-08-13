América de México ficha al francés Saint-Maximin

El delantero francés Allan Saint-Maximin fue anunciado oficialmente el martes como refuerzo del América de México, de cara a luchar por el título del torneo Apertura 2025.

"¡Bienvenido al Club América, Allan!" publicó el cuadro más laureado de la liga mexicana, con 16 estrellas, en sus redes sociales. "¡Oficialmente eres Águila!".

El club no dio detalles sobre la duración de su contrato, pero medios locales afirman que firmó por dos temporadas.

El futbolista de 28 años aterriza en el fútbol latinoamericano tras jugar un año con el Fenerbahce turco, al que arribó cedido por el saudí Al-Ahli.

Concretó su contratación con las Águilas cuatro días después de que llegara a la Ciudad de México, donde fue recibido entre ovaciones por decenas de seguidores americanistas.

"América me dio la oportunidad de vivir el fútbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad", escribió Saint-Maximin en su cuenta en X. "No era solo una oportunidad... ¡era la indicada!".

El atacante galo, que disputó varios partidos con las selecciones menores de Francia, se convierte así en el segundo futbolista francés en la historia del América, después de que Jérémy Ménez defendiera a las Águilas entre 2018 y 2019.

El América es el noveno equipo en la carrera de Saint-Maximin luego de sus pasos por los franceses Saint-Etienne, Bastia, Mónaco y Niza, el alemán Hannover 96, el inglés Newcastle United, Al-Ahli y Fenerbahce.

El América jugará el sábado contra los Tigres del goleador francés André-Pierre Gignac, por la quinta jornada del Apertura, en el que marcha en la sexta posición con ocho puntos, cuatro menos que el líder, Pachuca.