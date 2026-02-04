América de México gana como visitante en inicio de Copa de Campeones de la Concacaf

3 feb - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, inició el ⁠martes su participación en ⁠la Copa de Campeones de la Concacaf con un triunfo visitante de 2-1 ante Olimpia de Honduras.

Los goles de la ⁠victoria para ‌las "Águilas" ​del América los anotaron el chileno Víctor Dávila y Ramón Juárez.

"Siempre ​es complicado, lo importante es que sacamos la victoria y ahora ‌a cerrar con todo en nuestra ‌casa", dijo Juárez a la transmisión ​oficial de la Concacaf.

En el partido disputado en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, América se puso en ventaja a los 45 minutos cuando Dávila definió de zurda tras una serie de rebotes dentro del área.

Olimpia empató a los 50 minutos con un colocado disparo de Jorge Álvarez, quien metió el balón por ⁠el ángulo izquierdo.

El gol del triunfo para el equipo dirigido por el brasileño André ​Jardine lo anotó Juárez a los 88 minutos cuando definió de zurda después de que el portero Edrick Menjívar rechazó un potente disparo al uruguayo Brian Rodríguez.

De esta manera, América tratará de sellar su pase a los octavos de final el 11 de febrero cuando juegue como local ⁠en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

En ​otro partido del martes, Forge de Canadá y el mexicano Tigres UANL empataron sin goles. La vuelta se jugará el 10 de febrero en el estadio Universitario.

Más tarde, ‍Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México visitará a San Diego de la MLS de Estados Unidos.

La primera etapa del torneo continuará el miércoles cuando el actual campeón Cruz Azul visite a Vancouver Whitecaps de Canadá, y Xelajú de Guatemala ​enfrente a Monterrey de México.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para el Mundial de Clubes ‍del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)