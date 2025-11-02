América gana y se acerca a líder Cruz Azul en torneo mexicano de fútbol
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 1 nov - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, venció el sábado 2-0 a León y se ubicó en el segundo lugar del torneo Apertura, a un punto del líder Cruz Azul.
Con su décimo triunfo, las "Águilas" del América llegaron a 34 puntos, los mismos que registra Toluca, ambos escoltando a la "Máquina Celeste" de Cruz Azul.
En el partido correspondiente a la decimosexta y penúltima jornada del torneo, disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América estuvo cerca de anotar a los 12 minutos con un disparo del uruguayo Brian Rodríguez que pegó en el travesaño.
El francés Allan Saint-Maximin marcó el primer gol para América a los 58 minutos cuando metió el balón por el ángulo izquierdo con un potente disparo de derecha en la entrada del área.
El uruguayo Rodrigo Aguirre anotó el segundo gol a los 84 minutos con una definición de zurda a la media vuelta dentro del área.
En los otros partidos del sábado, Monterrey y Tigres UANL empataron 1-1 con goles del español Sergio Canales y del argentino Ángel Correa, respectivamente.
En tanto, Atlas y Toluca igualaron sin goles.
La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM juegue ante Tijuana, Querétaro reciba a Mazatlán y Guadalajara visite a Pachuca.
En el inicio de la jornada, Cruz Azul goleó el viernes 3-0 en su visita a Puebla y subió a lo más alto de la tabla general del torneo con 35 puntos, seguido por Toluca y América que registran 34 unidades, y Tigres UANL con 33.
Necaxa derrotó 4-1 a Santos Laguna, y Bravos de Ciudad Juárez ganó 2-1 como visitante al Atlético de San Luis. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
- 1
Cometa 3I/ATLAS: las teorías sobre lo que podría ocurrir cuando el objeto interestelar se acerque a la Tierra
- 2
Se define el rol de Santiago Caputo en el Gabinete en medio de una negociación intensa con los Milei
- 3
Elecciones en River: Stefano Di Carlo fue elegido presidente por amplia mayoría
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas y viento para este domingo 2 de noviembre: las provincias afectadas