América golea a Puebla como visitante en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb - América, el club más ganador del fútbol mexicano ‌con 16 títulos, ‌goleó ⁠el viernes 4-0 como visitante a Puebla en la séptima jornada del torneo Clausura.

Las "Águilas" del América ​consiguieron su ⁠tercer ⁠triunfo en el torneo gracias a los goles del brasileño ​Raphael Veiga, Isaías Violante, del chileno Víctor Dávila y ‌del colombiano Raúl Zúñiga.

En el partido disputado ​en el estadio Cuauhtémoc ​de Puebla, América se adelantó a los 43 minutos cuando Veiga remató con la cabeza un centro enviado por Violante desde el sector derecho.

América anotó el segundo gol a los 61 minutos ​por conducto de Violante, quien definió de zurda dentro del área tras controlar un ⁠pase de Henry Martín.

Dávila metió el tercero a los 78 minutos con ‌un potente remate de derecha en el centro del área después de que el brasileño Vinícius De Lima controló con el pecho un centro enviado por el uruguayo Brian Rodríguez.

El cuarto gol cayó a los 87 minutos cuando Zúñiga definió sin marca ‌frente a la portería tras eludir al guardameta Ricardo Gutiérrez después ⁠de escapar por velocidad tras recibir un pase de ‌Patricio Salas.

En el otro partido del viernes, ⁠Pachuca remontó un gol en contra y ⁠ganó 2-1 en su visita a Tigres UANL con tantos del venezolano Salomón Rondón y del brasileño Robert Kenedy. Para el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León anotó Ozziel Herrera.

El ‌sábado se jugarán los ​partidos entre Atlas-Atlético de San Luis, León-Santos Laguna, Necaxa-Toluca, Cruz Azul-Guadalajara y Tijuana-Mazatlán.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM reciba a Monterrey y Querétaro juegue ‌ante Bravos de Ciudad Juárez. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)