América Latina, preocupada por el ataque de EEUU a Venezuela, muestra sus divisiones

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — América Latina mostró el sábado su fuerte división política al reaccionar de forma muy dispar al ataque lanzado por Estados Unidos contra Venezuela en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro. Una mayoría de países mostró además su preocupación por una nueva intervención estadounidense en la región.

Países como Colombia, Brasil, México, Uruguay o Cuba, condenaron el ataque —aunque con tonos distintos— y llamaron a Naciones Unidas a actuar y buscar una solución pacífica. Mientras, gobiernos aliados a Donald Trump como el de Argentina, Paraguay o Ecuador celebraron la salida de quien consideran un criminal. El líder salvadoreño, Nayib Bukele, permanecía inusualmente callado la mañana del sábado.

Otros países fueron más cautos en sus declaraciones. Guatemala, por ejemplo, llamó al diálogo sin expresar una condena fuerte y Panamá recordó su apoyo a la oposición política venezolana en las elecciones de 2004.

Estas son algunas de las principales reacciones:

COLOMBIA

Colombia arremetió con dureza contra el ataque por la cercanía política de Gustavo Petro con Maduro y debido a que es uno de los países más directamente afectados por la situación en suelo venezolano. El presidente colombiano ordenó el despliegue de la fuerza pública en la frontera y anunció “toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”.

“Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz”, agregó Petro y afirmó que como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Colombia buscará que se convoque a una sesión del organismo.

BRASIL

El izquierdista presidente Luiz Inácio Lula da Silva —quien no obstante criticó a Maduro tras las elecciones de 2024 por no poder demostrar su victoria— consideró que el bombardeo a Venezuela y la captura de su presidente “sobrepasan un límite inaceptable” y sientan “un precedente extremadamente peligroso”.

“Atacar a países en flagrante violación del derecho internacional es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad en el que la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo”, afirmó Lula. “Esta acción nos recuerda los peores momentos de injerencia política en América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como un lugar de paz”.

MÉXICO

México, que ha sido muy tibio con Maduro y se mantiene en el ojo del huracán por las políticas de Trump contra los cárteles, condenó enérgicamente el hecho “en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas” y pidió “respetar el derecho internacional” y cesar “cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”.

El gobierno de Claudia Sheinbaum alertó de que “cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”, recordó que América Latina es una “zona de paz" y pidió a la ONU “actuar inmediatamente” para desescalar las tensiones y facilitar el diálogo, algo a lo que México se volvió a ofrecer.

URUGUAY

“Rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana", afirmó contundente el izquierdista presidente Yamandú Orsi en X. “El fin no puede justificar los medios".

Uruguay reafirmó su carácter pacífico y se unió a la petición para que la ONU y la Organización de Estados Americanos busquen una "solución positiva a esta difícil situación”.

CUBA

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, el aliado más incondicional de Maduro, pidió en sus redes sociales la “urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque”. “Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada”, agregó. “Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!”

CHILE

Chile fue el ejemplo de las divisiones continentales que vive la región.

El izquierdista presidente saliente Gabriel Boric condenó el ataque y la injerencia extranjera en cualquier país y pidió una “salida pacífica”, reafirmando su apoyo al derecho internacional y al multilateralismo.

Sin embargo, el ultraderechista presidente electo, José Antonio Kast, que asumirá el cargo el 11 de marzo, dijo que la detención de Maduro “es una gran noticia para la región” e instó a los líderes latinoamericanos a colaborar para el regreso de los venezolanos a su país.

“Su permanencia en el poder, sostenida por un narco régimen ilegítimo, expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”, afirmó en X.

ARGENTINA

El presidente Javier Milei elogió la captura de Maduro en su cuenta de X con uno de sus lemas políticos para celebrar los avances de la derecha: “La libertad avanza, viva la libertad carajo”. Más tarde, en un canal de televisión local, aseguró que Argentina brindará un “apoyo total a la moción de Estados Unidos”.

Su gobierno consideró la acción de Estados Unidos “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y que abre una etapa que permitirá al pueblo venezolano “recuperar plenamente la democracia".

Argentina pidió además el reconocimiento de la victoria del opositor Edmundo González Urrutia en las elecciones de 2024.

ECUADOR

En Ecuador, el conservador presidente Daniel Noboa señaló en X que “a todos los criminales narco chavistas les llega su hora". "Su estructura terminará de caer en todo el continente”. Además, envió un mensaje a la líder de oposición venezolana María Corina Machado, a González y al pueblo venezolano: “Es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”.

PARAGUAY

El derechista gobierno paraguayo, sin relaciones diplomáticas con Venezuela desde enero de 2025, considera a Maduro cabecilla de la organización criminal Cártel de los Soles y dijo que "su persistencia en el poder representa una amenaza para la región” pero llamó a garantizar “una transición ordenada”.

“La salida del líder de dicha organización terrorista debe abrir paso de inmediato a la restauración del Estado de derecho, permitiendo que la voluntad popular expresada en las urnas sea el único motor de la reconstrucción venezolana”, agregó en referencia a los comicios de 2024.

BOLIVIA

El gobierno de centroderecha de Bolivia dijo apoyar "al pueblo venezolano en el proceso de recuperación de la democracia” y consideró que la “crisis que atraviesa Venezuela es consecuencia del colapso del Estado de derecho, así como la consolidación de estructuras criminales que han capturado el aparato estatal”. Consideró “ineludible el inicio de una transición democrática real, orientada a poner fin al denominado narcoestado”.

PERÚ

La cancillería de Perú pidió “una pronta solución de la situación política en Venezuela”, y una transición que respete el derecho internacional.

Su comunicado calificó de “ilegítimo” el gobierno de Maduro, que “violó los derechos humanos del pueblo venezolano y lo sometió a torturas, detenciones arbitrarias e ilegales, destruyendo el Estado de derecho y ocasionando en la región una crisis migratoria sin precedentes”.

PANAMÁ

El presidente panameño, José Raúl Mulino, cauto en sus comentarios, se declaró “a favor del ensayo democrático y en favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano, expresados de manera contundente en las urnas electorales, donde fue electo el ciudadano Edmundo González”.

“Panamá será siempre solidaria con la paz y con un proceso de transición ordenado y legítimo”, agregó Mulino en su cuenta de X.

Con contribuciones de los corresponsales de AP en América Latina.