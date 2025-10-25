América logra agónico empate de visita y clasifica directamente a postemporada del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, logró el viernes su clasificación a la postemporada del torneo Apertura tras empatar 2-2 de manera agónica en su visita a Mazatlán.

Las "Águilas" del América se unieron al actual campeón Toluca en la llamada "liguilla", instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Los equipos que ocupen del séptimo al décimo lugar deberán jugar una instancia llamada "play in" donde el séptimo enfrentará al octavo y el noveno al décimo. El ganador de la primera serie avanzará a los cuartos de final, mientras que el perdedor de esa serie jugará ante el ganador de la segunda serie para definir al último invitado a la postemporada.

En el partido disputado en el estadio El Encanto de Mazatlán, correspondiente a la decimoquinta jornada, América se puso en ventaja a los nueve minutos cuando el zaguero Kevin Álvarez metió el balón por el ángulo izquierdo con un potente disparo desde fuera del área.

Mazatlán empató a los 16 minutos con un disparo cruzado de Bryan Colula dentro del área.

El equipo local dio la vuelta al marcador a los 30 minutos con un colocado zurdazo de Mauro Zaleta desde fuera del área.

América estuvo cerca de empatar a los 66 minutos con un disparo del uruguayo Brian Rodríguez que se estrelló en el travesaño.

Y cuando parecía que Mazatlán se quedaría con el triunfo, América logró el empate a los 89 minutos cuando Rodríguez metió el balón por el ángulo izquierdo al cobrar una falta desde fuera del área.

Con este resultado, el equipo dirigido por el brasileño André Jardine se ubicó en el segundo lugar general con 31 puntos, uno menos que el líder Toluca.

En el otro partido del viernes, Bravos de Ciudad Juárez y Puebla empataron 4-4. Para Bravos anotaron el brasileño Madson De Souza y Guilherme Castilho, y los colombianos Óscar Estupiñán y Jesús Murillo, mientras que para Puebla lo hicieron Luis Rey en dos ocasiones, el uruguayo Emiliano Gómez y el chileno Ángelo Araos.

El sábado se disputarán los encuentros entre Tigres UANL-Tijuana, León-Pumas UNAM, Guadalajara-Atlas y Cruz Azul-Monterrey.

La jornada se completará el domingo cuando Santos Laguna enfrente a Querétaro, Atlético de San Luis reciba a Necaxa y Toluca sea anfitrión de Pachuca.