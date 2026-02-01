América logra primer triunfo en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ene - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 títulos, logró el sábado su primera victoria en el torneo Clausura tras vencer 2-0 a Necaxa en la cuarta jornada con gol y asistencia del uruguayo Brian Rodríguez

Las "Águilas" del América, que registraban tres partidos consecutivos sin anotar gol, ganaron gracias a los tantos de Rodríguez y del chileno Víctor Dávila

En el partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, América estuvo cerca de abrir el marcador a los 14 minutos con un disparo de Rodríguez que se estrelló en el poste izquierdo

El club dirigido por el brasileño André Jardine anotó el primer gol a los 36 minutos con un potente y colocado disparo de Rodríguez desde fuera del área

Dávila aumentó la ventaja a los 39 minutos con una definición de zurda en el centro del área tras controlar un pase de Rodríguez

La situación para Necaxa se complicó a los 45 minutos con la expulsión del argentino Kevin Gutiérrez, quien vio la tarjeta amarilla por segunda ocasión tras cometer fuerte falta a un adversario

América estuvo cerca de anotar el tercer gol a los 71 minutos con un vistoso remate de chilena de Henry Martín que pegó en el travesaño

Por su parte, Guadalajara, el acérrimo rival del América, continúa con su paso perfecto al registrar su cuarto triunfo en igual número de partidos tras ganar 3-2 como visitante al Atlético de San Luis con goles de Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Armando González. Para Atlético de San Luis anotó el brasileño naturalizado italiano Joao Pedro en dos ocasiones

Las "Chivas" de Guadalajara se mantienen como líderes del torneo con 12 puntos

En tanto, Atlas derrotó 1-0 a Mazatlán con tanto del serbio Uros Durdevic

Más tarde se jugarán los partidos entre Monterrey-Tijuana y León-Tigres UANL

La jornada se completará el domingo cuando Pachuca visite a Querétaro

En el inicio de la jornada, Pumas UNAM goleó el viernes 4-0 a Santos Laguna, Cruz Azul derrotó 4-3 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez, mientras que Puebla y el bicampeón Toluca empataron sin goles. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)