América Mineiro vence por 2-1 a Millonarios y se mantiene vivo en la Sudamericana

El América Mineiro se impuso este martes en casa por 2-0 al colombiano Millonarios, en partido de la quinta jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana 2023, con lo que ambos equipos se jugarán el pase a la próxima fase en la última fecha.

Dos goles de Aloisio y Breno, uno en cada parte, le dieron la victoria al América ante un Millonarios que inició la jornada como líder invicto del grupo, pero que la termina superado por el argentino Defensa y Justicia, y, además, puso fin a su racha de 11 partidos invicto.

- Salida en tromba -

Obligado a ganar, el América salió en tromba y antes de los primeros cinco minutos ya había tenido tres buenas ocasiones, con disparos de Breno, Wellington Paulista y Ale.

El conjunto colombiano pareció entrar frío al partido pero con el paso de los minutos empezó a dejarse notar, aunque sin crear peligro real en la portería de Mateus Pasinato. Un cabezazo de Juan Pablo Vargas que salió desviado, tras una jugada ensayada, fue la mejor ocasión para los visitantes en la primera mitad.

El 'Conejo', por su parte, continuó con un ritmo alto en ataque buscando el gol, que encontró antes del descanso, cuando en una bonita combinación en el minuto 40 entre Wellington Paulista, Marlon y Everaldo, este último, al borde del área, asistió para el veterano Aloisio, quien se plantó sólo delante de Álvaro Montero para superarlo con un sutil toque por encima.

- Millonarios vuelve mejor -

Millonarios salió con otra mentalidad en la segunda parte, sabedor de la victoria de Defensa y Justicia contra Peñarol, que le arrebataba momentáneamente el liderato.

El técnico Alberto Gamero dio entrada tras el descanso a Beckham Castro y Edgar Guerra en lugar de Ramiro Brochero y Luis Paredes respectivamente y el equipo ganó en profundidad y más velocidad en ataque.

Guerra, en el 50, se fue por velocidad por la derecha y mandó un potente disparo desde fuera del área que Pasinato paró en dos tiempos.

El América no se dejó intimidar y continuó amenazando la portería visitante, buscando ampliar la ventaja para reducir el saldo de goles con Millonarios, que era de +4 favorable a los colombianos al iniciar el partido.

En el minuto 69, Rodrigo Varanda recibió de Juninho y tras girarse dentro del área, obligó a Montero a lucirse con un potente disparo que el portero mandó a córner. En el lanzamiento de esquina, Everaldo centró al área donde Breno, sólo, apenas puso la cabeza, sin necesitar saltar, para rematar al fondo de la red.

El gol acabó con las esperanzas colombianas de lograr puntuar en Belo Horizonte y Millonarios se limitó a intentar no encajar más goles en los últimos minutos, ante un América que no dejó de intentarlo pero que ya no encontró la forma de superar a Montero.

Con el resultado, Millonarios necesitará puntuar en su visita a Defensa y Justicia para depender de sí mismo en la última jornada, mientras que el América visitará el colista Peñarol, todavía sin puntuar, obligado a ganar y esperar una derrota de Millonarios en Argentina para poder pasar a la próxima ronda.

Prb/cl

AFP